Хезболла отвергла соглашение между Израилем и Ливаном и назвала его "капитуляцией"

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг заключенное при посредничестве США соглашение о безопасности между Израилем и Ливаном, назвав его «капитуляцией перед Израилем». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Касем заявил, что документ является «недействительным», обвинив правительство Ливана в односторонних уступках и подрыве государственного суверенитета. Особую критику он высказал в отношении положений, которые связывают вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, такие условия фактически легитимизируют военное присутствие Израиля на территории Ливана.

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