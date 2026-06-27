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Хезболла отвергла соглашение между Израилем и Ливаном и назвала его "капитуляцией"

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Лидер Хезболлы Наим Касем назвал соглашение между Израилем и Ливаном недействительным и пообещал продолжить вооруженное сопротивление. Израильский беспилотник нанес удар по Ливану, что подтвердили военные.

Хезболла отвергла соглашение между Израилем и Ливаном и назвала его "капитуляцией"

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг заключенное при посредничестве США соглашение о безопасности между Израилем и Ливаном, назвав его «капитуляцией перед Израилем». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Касем заявил, что документ является «недействительным», обвинив правительство Ливана в односторонних уступках и подрыве государственного суверенитета. Особую критику он высказал в отношении положений, которые связывают вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, такие условия фактически легитимизируют военное присутствие Израиля на территории Ливана.

Мы не покидали поле боя в самых сложных обстоятельствах и не покинем его

- подчеркнул лидер группировки, заявив о намерении продолжать вооруженное сопротивление.

Тем временем боевые действия продолжаются. По данным ливанского государственного информагентства, в субботу израильский беспилотник нанес удар по району Набатия аль-Фаука. Израильские военные подтвердили Reuters проведение атаки, заявив, что целью был человек, представлявший угрозу для их сил.

Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение в Вашингтоне 26.06.26, 23:01 • 4184 просмотра

Степан Гафтко

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