Хезболла отвергла соглашение между Израилем и Ливаном и назвала его "капитуляцией"
Киев • УНН
Лидер Хезболлы Наим Касем назвал соглашение между Израилем и Ливаном недействительным и пообещал продолжить вооруженное сопротивление. Израильский беспилотник нанес удар по Ливану, что подтвердили военные.
Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг заключенное при посредничестве США соглашение о безопасности между Израилем и Ливаном, назвав его «капитуляцией перед Израилем». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Касем заявил, что документ является «недействительным», обвинив правительство Ливана в односторонних уступках и подрыве государственного суверенитета. Особую критику он высказал в отношении положений, которые связывают вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, такие условия фактически легитимизируют военное присутствие Израиля на территории Ливана.
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Тем временем боевые действия продолжаются. По данным ливанского государственного информагентства, в субботу израильский беспилотник нанес удар по району Набатия аль-Фаука. Израильские военные подтвердили Reuters проведение атаки, заявив, что целью был человек, представлявший угрозу для их сил.
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