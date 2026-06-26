Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение в Вашингтоне

Представители Израиля, Ливана и США провели церемонию подписания в Государственном департаменте по поводу того, что они называют трехсторонним соглашением между их странами, которое предусматривает начало вывода сил ЦАХАЛ из небольших частей южного Ливана. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Государственный секретарь США Марко Рубио в своей вступительной речи признал ограниченный характер договоренности, назвав ее "началом начала". "Этот первый шаг иногда является самым трудным, но это важный шаг, который мы сделали вместе", - сказал он.

"Впереди еще много работы. Мы никоим образом не недооцениваем сложность задачи, но понимаем ее важность и имеем честь быть частью этого процесса", - добавил Рубио, отметив послов Израиля и Ливана в США, которые возглавляли переговорные делегации в ходе пяти раундов переговоров, начавшихся в апреле.

Рубио не раскрыл деталей соглашения, которые не были обнародованы.

Тем временем посол Ливана Нада Хамаде заявила, что "трехстороннее рамочное соглашение, которое мы подписываем сегодня, является первым шагом на пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана, обеспечению постоянного прекращения боевых действий, возвращению людей на их земли и возможности жить в мире, безопасности и благополучии".

"Эта встреча была долгой и сложной. Мы благодарны принимающей стороне и двум делегациям за сотрудничество", — сказала она, намекая на Израиль.

"Это событие стало возможным благодаря лидерству президента Ливана Джозефа Ауна, настойчивости премьер-министра Навафа Салама, стойкости посла Симона Карама и патриотизму Вооруженных сил Ливана", — добавила Хамаде.

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Посол Израиля Йехиэль Лейтер поблагодарил Хамаде, назвав ее "очень жестким переговорщиком".

"Вы и ваша команда показали пример патриотизма к своей стране. Вы боретесь как львица, госпожа посол", — сказал он.

Лейтер напомнил, что начал этот раунд переговоров во вторник с предупреждения о возможном "срыве", после того как США решили включить прекращение огня в Ливане в меморандум с Ираном.

По его словам, Иран и его союзники стремились сорвать процесс, но этому удалось предотвратить благодаря лидерству Рубио.

"Мы вернули поезд на рельсы, и он движется в правильном направлении. Конечная остановка — мир между нашими странами", — сказал Лейтер.

Он добавил, что соглашение стало возможным благодаря стойкости жителей севера Израиля, ЦАХАЛ и правительства Биньямина Нетаньяху.

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