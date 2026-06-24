Израиль заявил, что не выведет войска из Ливана даже по требованию США

$44.880.0351.100.31
ukenru
13:39 • 2408 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
12:24 • 13314 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 12866 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
11:32 • 18992 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
10:43 • 16745 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
09:54 • 36636 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
24 июня, 08:15 • 25259 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
24 июня, 07:34 • 28686 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 29973 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
23 июня, 14:12 • 73551 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.7м/с
30%
747мм
Популярные новости
Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ24 июня, 04:59 • 27471 просмотра
путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ24 июня, 06:49 • 4616 просмотра
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве материPhotoVideo24 июня, 08:28 • 5108 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины09:53 • 11594 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto10:29 • 19191 просмотра
публикации
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 4120 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 13316 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 18993 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
09:54 • 36636 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 73551 просмотра
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Джордж Буш-младший
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Херсон
Курская область
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 69711 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 72811 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 89480 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 91505 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 106766 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Израиль заявил, что не выведет войска из Ливана даже по требованию США

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не выведет войска из Ливана ни при каких обстоятельствах. Он подчеркнул, что в настоящее время нет американского требования о выводе войск.

Израиль заявил, что не выведет войска из Ливана даже по требованию США

Израиль не планирует выводить свои войска из Ливана, даже несмотря на возможные требования со стороны США. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, подчеркнув, что позиция Иерусалима по этому вопросу остается неизменной на фоне продолжающихся переговоров с Ливаном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Мы четко дали понять, что ни при каких обстоятельствах не отступим, и на данный момент - и это дипломатическое достижение - нет ни одного американского требования к Израилю вывести войска из Ливана

- сказал Исраэль Кац на конференции MUNI EXPO в Тель-Авиве.

Кац отметил, что довел позицию Израиля до своего американского коллеги, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал ее президенту США Дональду Трампу.

Заявления Каца прозвучали на второй день переговоров между Израилем и Ливаном под эгидой администрации Трампа.

Ранее Кац уже заявлял, что Израиль не выведет свои силы из южного Ливана, однако его последние комментарии четко подчеркивают эту позицию, даже в случае требования со стороны США.

Издание сообщало, что Израиль рассматривает "символические" выводы войск с оккупированных территорий на юге Ливана как "жест" для ливанского правительства в рамках переговоров.

США и Иран согласовали дорожную карту к мирному соглашению, в Ливане сообщают о первом продолжительном затишье22.06.26, 23:39 • 4494 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира