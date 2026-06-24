Израиль заявил, что не выведет войска из Ливана даже по требованию США

Израиль не планирует выводить свои войска из Ливана, даже несмотря на возможные требования со стороны США. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, подчеркнув, что позиция Иерусалима по этому вопросу остается неизменной на фоне продолжающихся переговоров с Ливаном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Мы четко дали понять, что ни при каких обстоятельствах не отступим, и на данный момент - и это дипломатическое достижение - нет ни одного американского требования к Израилю вывести войска из Ливана - сказал Исраэль Кац на конференции MUNI EXPO в Тель-Авиве.

Кац отметил, что довел позицию Израиля до своего американского коллеги, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал ее президенту США Дональду Трампу.

Заявления Каца прозвучали на второй день переговоров между Израилем и Ливаном под эгидой администрации Трампа.

Ранее Кац уже заявлял, что Израиль не выведет свои силы из южного Ливана, однако его последние комментарии четко подчеркивают эту позицию, даже в случае требования со стороны США.

Издание сообщало, что Израиль рассматривает "символические" выводы войск с оккупированных территорий на юге Ливана как "жест" для ливанского правительства в рамках переговоров.

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