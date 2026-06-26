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Израиль и Ливан обсуждают создание зоны без "Хезболлы" на юге страны

Киев • УНН

 • 2290 просмотра

Израиль и Ливан при посредничестве США обсуждают создание специальных зон, свободных от "Хезболлы". Стороны не могут согласовать расположение этих территорий.

Израиль и Ливан обсуждают создание зоны без "Хезболлы" на юге страны

Правительства Израиля и Ливана при посредничестве США проводят переговоры о создании на юге Ливана специальных зон, свободных от группировки «Хезболла». В то же время стороны пока не могут согласовать, где именно должны располагаться эти территории, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Переговоры активизировались после достижения временного мирного соглашения между США и Ираном. По информации издания, администрация президента Дональда Трампа призывает Израиль проявлять сдержанность и параллельно работать над долгосрочным соглашением с Ливаном.

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что первоначальное израильско-ливанское соглашение может быть заключено уже в ближайшее время.

Главный спор — расположение будущих зон

Ливанская сторона настаивает, чтобы часть пилотных зон располагалась в 10-километровой буферной зоне вдоль границы с Израилем, которая в настоящее время находится под контролем израильской армии и фактически остается без гражданского населения.

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Израиль отверг это предложение, заявив, что ливанская армия может проводить операции по разоружению «Хезболлы» в других районах к югу от реки Литани, которая традиционно считается опорным регионом этой группировки.

Израиль не планирует покидать буферную зону

По данным Bloomberg, США готовы обеспечить обучение и мониторинг действий ливанских военных, чтобы гарантировать, что боевики «Хезболлы» не вернутся в новые пилотные зоны.

В то же время Израиль заявляет, что сохранит контроль над буферной зоной и не допустит возвращения местных жителей, пока поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» окончательно не перестанет представлять угрозу безопасности страны.

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Степан Гафтко

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