Израиль и Ливан обсуждают создание зоны без "Хезболлы" на юге страны
Киев • УНН
Израиль и Ливан при посредничестве США обсуждают создание специальных зон, свободных от "Хезболлы". Стороны не могут согласовать расположение этих территорий.
Правительства Израиля и Ливана при посредничестве США проводят переговоры о создании на юге Ливана специальных зон, свободных от группировки «Хезболла». В то же время стороны пока не могут согласовать, где именно должны располагаться эти территории, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Переговоры активизировались после достижения временного мирного соглашения между США и Ираном. По информации издания, администрация президента Дональда Трампа призывает Израиль проявлять сдержанность и параллельно работать над долгосрочным соглашением с Ливаном.
Израиль заявил, что его войска продолжат действовать в Ливане, несмотря на перемирие21.06.26, 15:51 • 5529 просмотров
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что первоначальное израильско-ливанское соглашение может быть заключено уже в ближайшее время.
Главный спор — расположение будущих зон
Ливанская сторона настаивает, чтобы часть пилотных зон располагалась в 10-километровой буферной зоне вдоль границы с Израилем, которая в настоящее время находится под контролем израильской армии и фактически остается без гражданского населения.
Израиль отменяет все ограничения после вступления в силу нового перемирия с Ливаном21.06.26, 22:30 • 19270 просмотров
Израиль отверг это предложение, заявив, что ливанская армия может проводить операции по разоружению «Хезболлы» в других районах к югу от реки Литани, которая традиционно считается опорным регионом этой группировки.
Израиль не планирует покидать буферную зону
По данным Bloomberg, США готовы обеспечить обучение и мониторинг действий ливанских военных, чтобы гарантировать, что боевики «Хезболлы» не вернутся в новые пилотные зоны.
В то же время Израиль заявляет, что сохранит контроль над буферной зоной и не допустит возвращения местных жителей, пока поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» окончательно не перестанет представлять угрозу безопасности страны.
Лидер "Хезболлы" выдвинул условие для перемирия и пригрозил ответом на действия Израиля21.06.26, 21:02 • 5392 просмотра