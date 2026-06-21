Израиль заявил, что его войска продолжат действовать в Ливане, несмотря на перемирие
Киев • УНН
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что войска ЦАХАЛ останутся в зоне безопасности на юге Ливана. Перемирие вступило в силу, но на следующий день в Ливане сообщили о новых ударах с 20 погибшими.
Израильские военные и впредь будут иметь право без ограничений действовать против угроз на территории Ливана, а подразделения ЦАХАЛ останутся на занятых позициях в так называемой зоне безопасности. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Речь идет о территории на юге Ливана, куда израильские войска вошли во время боевых действий с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла". По словам Каца, присутствие военных необходимо для защиты северных районов Израиля.
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Перемирие между сторонами вступило в силу в пятницу после нескольких месяцев эскалации, однако уже на следующий день в Ливане сообщили о новых израильских ударах, в результате которых погибли по меньшей мере 20 человек.
Израиль не планирует выводить войска из зоны безопасности
Все достижения Армии обороны Израиля в кампании в Ливане сохраняются, наши силы развернуты в зоне безопасности вдоль "желтой линии" в Ливане и действуют оттуда внутрь против террористов и террористической инфраструктуры
В Тель-Авиве утверждают, что удары были ответом на обстрелы израильских военных со стороны "Хезболлы". В то же время Иран настаивает, что ситуация в Ливане является одним из ключевых вопросов переговоров между Тегераном и Вашингтоном, которые сейчас продолжаются в Швейцарии.