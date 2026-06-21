Иран отказывается открывать Ормузский пролив до прекращения боевых действий в Ливане

Иран не планирует открывать Ормузский пролив, пока не будет обеспечено соблюдение режима прекращения огня в Ливане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim, пишет УНН.

По данным издания, соответствующее заявление сделал источник, близкий к иранской переговорной группе, которая участвует в консультациях с США в Швейцарии.

Помимо прекращения боевых действий в Ливане, Иран требует предоставить разрешения на продажу своей нефти на международных рынках.

Ормузский пролив не будет открыт, пока не будет соблюдено соглашение о прекращении огня в Ливане