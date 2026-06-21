Иран отказывается открывать Ормузский пролив до прекращения боевых действий в Ливане
Киев • УНН
Иран заявил, что не будет открывать Ормузский пролив до прекращения боевых действий в Ливане. Страна также требует разрешений на продажу своей нефти на международных рынках.
Иран не планирует открывать Ормузский пролив, пока не будет обеспечено соблюдение режима прекращения огня в Ливане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim, пишет УНН.
Детали
По данным издания, соответствующее заявление сделал источник, близкий к иранской переговорной группе, которая участвует в консультациях с США в Швейцарии.
Помимо прекращения боевых действий в Ливане, Иран требует предоставить разрешения на продажу своей нефти на международных рынках.
Ормузский пролив не будет открыт, пока не будет соблюдено соглашение о прекращении огня в Ливане
Собеседник агентства также подчеркнул, что стратегический водный путь останется закрытым до тех пор, пока не будут выданы исключения, которые позволят экспорт иранской нефти.
Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу21.06.26, 15:22 • 1878 просмотров