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Лидер "Хезболлы" выдвинул условие для перемирия и пригрозил ответом на действия Израиля

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил, что перемирие возможно только при условии полного вывода израильских войск с юга Ливана. Группировка пригрозила реагировать на любые нарушения режима прекращения огня.

Лидер "Хезболлы" выдвинул условие для перемирия и пригрозил ответом на действия Израиля

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Наим Касем заявил, что организация не согласится на режим прекращения огня, который позволит Израилю сохранять военное присутствие в Ливане или проводить там операции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявление прозвучало на фоне объявленного накануне перемирия и заявлений израильских чиновников о возможности продолжения действий против угроз на ливанской территории.

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По словам Касема, полный вывод израильских войск с юга Ливана является обязательным условием для любых долгосрочных договоренностей.

Для Израиля нет «зон безопасности»

– заявил лидер «Хезболлы».

Группировка пригрозила реагировать на нарушения перемирия

Кассем также подчеркнул, что «Хезболла» готова соблюдать режим прекращения огня, но только при условии его выполнения всеми сторонами.

Мы не примем никаких нарушений

– сказал он.

Reuters отмечает, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» не принимает непосредственного участия в переговорах между Израилем и Ливаном, которые должны продолжиться во вторник в Вашингтоне.

После нескольких дней интенсивных боевых действий в воскресенье в Ливане сохранялась относительная тишина, а сообщений о новых израильских ударах не поступало.

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Степан Гафтко

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