Лидер "Хезболлы" выдвинул условие для перемирия и пригрозил ответом на действия Израиля

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Наим Касем заявил, что организация не согласится на режим прекращения огня, который позволит Израилю сохранять военное присутствие в Ливане или проводить там операции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявление прозвучало на фоне объявленного накануне перемирия и заявлений израильских чиновников о возможности продолжения действий против угроз на ливанской территории.

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По словам Касема, полный вывод израильских войск с юга Ливана является обязательным условием для любых долгосрочных договоренностей.

Для Израиля нет «зон безопасности» – заявил лидер «Хезболлы».

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Кассем также подчеркнул, что «Хезболла» готова соблюдать режим прекращения огня, но только при условии его выполнения всеми сторонами.

Мы не примем никаких нарушений – сказал он.

Reuters отмечает, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» не принимает непосредственного участия в переговорах между Израилем и Ливаном, которые должны продолжиться во вторник в Вашингтоне.

После нескольких дней интенсивных боевых действий в воскресенье в Ливане сохранялась относительная тишина, а сообщений о новых израильских ударах не поступало.

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