Израиль отменяет все ограничения после вступления в силу нового перемирия с Ливаном

Израильские власти решили отменить все ограничения для населения по всей стране после вступления в силу нового режима прекращения огня. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Командование тыла Израиля объявило, что ограничения на проведение массовых мероприятий, работу учебных заведений и другие меры безопасности прекратят действовать в 6:00 утра понедельника по местному времени.

Речь идет, в частности, о районах на севере страны вблизи границы с Ливаном, где в последние месяцы действовали усиленные меры безопасности из-за боевых действий.

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По данным CNN, после отмены ограничений на всей территории Израиля не останется никаких специальных правил относительно работы школ, предприятий или проведения публичных собраний.

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С начала войны с Ираном более трех месяцев назад израильские власти регулярно вводили ограничения на образовательный процесс и массовые мероприятия, особенно в общинах вблизи ливанской границы.

Решение об их отмене стало одним из первых практических последствий нового режима прекращения огня, который вступил в силу в последние дни.

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