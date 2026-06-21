Израиль отменяет все ограничения после вступления в силу нового перемирия с Ливаном

$44.9151.46
ukenru
19:27 • 2086 просмотра
G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский
18:47 • 8188 просмотра
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - ЗеленскийVideo
17:06 • 12650 просмотра
Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналистVideo
Эксклюзив
21 июня, 11:42 • 23099 просмотра
10-й КиевПрайд Марш состоялся в центре столицы - противники собрались без столкновенийPhotoVideo
21 июня, 09:44 • 40076 просмотра
Год на посту Генпрокурора: Кравченко обнародовал результаты по основным направлениямVideo
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 54941 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
20 июня, 17:40 • 53979 просмотра
Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины
20 июня, 17:20 • 88524 просмотра
Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силеVideo
20 июня, 16:37 • 52821 просмотра
Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску
20 июня, 14:47 • 47032 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1.2м/с
56%
755мм
Популярные новости
Экс-депутат Сейма возвращает польскую награду из-за решения Навроцкого относительно ЗеленскогоPhoto21 июня, 11:57 • 10432 просмотра
США и Иран начали переговоры в Швейцарии по ядерной программе и Ормузскому проливу21 июня, 12:22 • 5436 просмотра
Умер блогер Денчик с Крещатика, которого в этом году мобилизовалиPhoto21 июня, 12:34 • 10329 просмотра
В Кремле заявили, что не рассчитывают на выполнение договоренностей Анкориджа и ждут «победы»21 июня, 13:24 • 13626 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой15:09 • 12485 просмотра
публикации
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 54938 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 58638 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 70847 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 76365 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 77957 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Швейцария
Ливан
Тегеран
Катар
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года18:17 • 3892 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой15:09 • 12570 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 36535 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 41347 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 58041 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Израиль отменяет все ограничения после вступления в силу нового перемирия с Ливаном

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Израиль отменяет все ограничения для населения после вступления в силу нового перемирия с Ливаном. Ограничения на массовые мероприятия и работу школ прекратят действовать с 6:00 понедельника.

Израиль отменяет все ограничения после вступления в силу нового перемирия с Ливаном

Израильские власти решили отменить все ограничения для населения по всей стране после вступления в силу нового режима прекращения огня. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Командование тыла Израиля объявило, что ограничения на проведение массовых мероприятий, работу учебных заведений и другие меры безопасности прекратят действовать в 6:00 утра понедельника по местному времени.

Речь идет, в частности, о районах на севере страны вблизи границы с Ливаном, где в последние месяцы действовали усиленные меры безопасности из-за боевых действий.

Школы и общественные мероприятия вернутся к обычному режиму

По данным CNN, после отмены ограничений на всей территории Израиля не останется никаких специальных правил относительно работы школ, предприятий или проведения публичных собраний.

Израиль заявил, что его войска продолжат действовать в Ливане, несмотря на перемирие21.06.26, 15:51 • 2564 просмотра

С начала войны с Ираном более трех месяцев назад израильские власти регулярно вводили ограничения на образовательный процесс и массовые мероприятия, особенно в общинах вблизи ливанской границы.

Решение об их отмене стало одним из первых практических последствий нового режима прекращения огня, который вступил в силу в последние дни.

Лидер "Хезболлы" выдвинул условие для перемирия и пригрозил ответом на действия Израиля21.06.26, 21:02 • 2068 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира