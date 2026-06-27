США расширили морской коридор у Омана, ослабляя контроль Ирана над Ормузским проливом

США расширили морской маршрут у побережья Омана в Ормузском проливе, чтобы увеличить пропускную способность судоходства в обоих направлениях. Такой шаг может свидетельствовать об ослаблении влияния Ирана на один из важнейших морских торговых путей мира, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным телеканала, решение принято на фоне новой волны атак на гражданские суда, которые поставили под сомнение выполнение договоренностей между США и Ираном, заключенных в начале месяца для постепенного восстановления безопасного судоходства в регионе.

Хезболла отвергла соглашение между Израилем и Ливаном и назвала его "капитуляцией"

В то же время Объединенный морской информационный центр (JMIC), работающий под контролем ВМС США, повысил уровень угрозы в Ормузском проливе до "существенного" после последних нападений на торговые суда.

По оценке CNN, расширение судоходного коридора у побережья Омана демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить безопасный проход кораблей и уменьшить возможности Ирана влиять на движение через стратегически важный пролив.

США нанесли удары по Ирану в ответ на атаку на торговое судно