США нанесли удары по Ирану в ответ на атаку на торговое судно
Киев • УНН
Американские военные нанесли удары по складам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям Ирана. Это стало ответом на атаку на торговое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе.
Соединенные Штаты нанесли удары по Ирану в ответ на нападения на торговое судно. Об этом сообщает Центральное командование США, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что американские военные нанесли удары по Ирану, в частности по складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям.
26 июня войска Центрального командования США нанесли удары по Ирану в качестве решительного ответа на вчерашнюю атаку на торговое судно, которое проходило через Ормузский пролив. ... На момент иранской атаки грузовое судно под флагом Сингапура выходило из Ормузского пролива вдоль побережья Омана
Также указывается, что американские военные "продолжают координировать безопасный проход и оказывать поддержку торговым судам, проходящим через пролив".
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Иран в осуществлении атаки беспилотником на грузовое судно в Ормузском проливе, назвав это "бессмысленным нарушением" соглашения о прекращении огня с Соединенными Штатами.
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