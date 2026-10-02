росія "створює новий тіньовий флот" для фінансування війни в Україні - МЗС Британії

$44.680.1850.720.21
ukenru
06:52 • 6116 перегляди
До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT
06:37 • 7128 перегляди
Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки - WP
05:55 • 9106 перегляди
Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежилиPhoto
03:07 • 18783 перегляди
Ворог знову влучив у Південний міст у Києві
1 жовтня, 22:52 • 23614 перегляди
Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга
1 жовтня, 20:32 • 23234 перегляди
росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин
1 жовтня, 19:02 • 27409 перегляди
Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучанняVideo
1 жовтня, 18:52 • 23981 перегляди
Туреччина та ООН готують нові переговори про перемир’я в Чорному морі - ЗМІ
1 жовтня, 18:27 • 22165 перегляди
Удар за 100 метрів від ядерного реактора: Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на атаку рф
1 жовтня, 18:10 • 20942 перегляди
Анаїт Хоперія керуватиме Центром протидії дезінформації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
67%
760мм
Популярнi новини
Зеленський обговорив із послами ЄС ППО, санкції та вступ УкраїниPhoto1 жовтня, 21:50 • 4402 перегляди
Окупанти Херсонщини визнали нестачу цистерн для підвозу води - ЦНС1 жовтня, 22:21 • 11148 перегляди
Прем’єр Болгарії відкинув звинувачення у проросійській позиції2 жовтня, 00:25 • 10333 перегляди
США перекидають на Близький Схід додатково до 10 тисяч військових і третій авіаносець - WSJ2 жовтня, 00:56 • 10012 перегляди
росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц01:55 • 7806 перегляди
Публікації
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості07:15 • 1588 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 45834 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 49466 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 10:30 • 53545 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo1 жовтня, 04:00 • 77457 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Південний міст (Київ)
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto1 жовтня, 16:41 • 26642 перегляди
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони1 жовтня, 15:10 • 32356 перегляди
Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"1 жовтня, 14:45 • 32353 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"1 жовтня, 14:22 • 31960 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна30 вересня, 14:02 • 76199 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
The Washington Post
Brent
Starlink

росія "створює новий тіньовий флот" для фінансування війни в Україні - МЗС Британії

Київ • УНН

 • 500 перегляди

росія створює новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій і збереження газових доходів. Британія ввела санкції проти суден та причетних осіб.

росія "створює новий тіньовий флот" для фінансування війни в Україні - МЗС Британії

росія намагається створити новий "тіньовий флот" танкерів для обходу санкцій і збереження доходів від експорту газу, якими кремль фінансує війну проти України. Про повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву МЗС Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рф побудувала щонайменше два нових танкери довжиною близько 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) через Арктику; обидва судна були введені в експлуатацію раніше цього року.

У МЗС Великої Британії вважають, що кремль реквізував низку інших суден для посилення свого таємного флоту, який дедалі частіше стає об’єктом конфіскації з боку НАТО.

Уряд Великої Британії повідомив про ймовірну спробу путіна розширити флотилію у четвер, а також оголосив про введення нових санкцій проти росії.

кремль намагається створити небезпечний новий "тіньовий флот" для обходу санкцій та підтримання доходів від експорту газу… До нового пакету санкцій включено кілька суден, придбаних для реалізації цього завдання, зокрема ті, що були введені в експлуатацію зовсім недавно – у липні цього року

- йдеться у заяві МЗС Британії.

Крім того, Велика Британія ввела санкції проти ще восьми суден, зокрема танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) нового покоління – "Олексій Косигін" та "Костянтин Посьє", які ходять під російським прапором.

Ці судна водотоннажністю 127 555 тонн, побудовані в росії, були введені в експлуатацію раніше цього року. Обидва вони здатні долати лід товщиною до двох метрів, що вказує на можливість їх використання в рамках просування Росії в Арктику та на Крайню Північ.

Третє судно, "Петро Столипін", також увійшло до складу флоту цього року і потрапило під санкції разом із танкерами "Портовий", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (побудованим у 1979 році) та "Galle Energy" – 75-футовим судном для перевезення персоналу, що ходить під прапором Шрі-Ланки.

На сьогодні ЄС запровадив санкції проти приблизно 670 суден, заборонивши їм заходження в європейські порти, а Велика Британія вжила заходів щодо близько 600 танкерів, які використовуються для фінансування путінської військової машини.

Зазначається, що санкції, оголошені в четвер, також стосуються восьми осіб, причетних до довільних затримань, тортур та жорстокого поводження з мирними жителями України, зокрема чинного співробітника Федеральної служби безпеки (фсб) росії.

Санкції також було введено щодо ще семи осіб за їхню роль в ідеологічній обробці та мілітаризації українських дітей, зокрема тих, кого було депортовано російською владою.

Британія запровадила нові санкції проти рф - у списку судна "тіньового флоту", пропагандисти та причетні до тортур01.10.26, 14:05 • 3918 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
НАТО
Європейський Союз
Велика Британія
Україна