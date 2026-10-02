россия "создаёт новый теневой флот" для финансирования войны в Украине - МИД Великобритании

россия пытается создать новый "теневой флот" танкеров для обхода санкций и сохранения доходов от экспорта газа, которыми кремль финансирует войну против Украины. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление МИД Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что рф построила как минимум два новых танкера длиной около 300 метров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Арктику; оба судна были введены в эксплуатацию ранее в этом году.

В МИД Великобритании считают, что кремль реквизировал ряд других судов для усиления своего тайного флота, который всё чаще становится объектом конфискации со стороны НАТО.

Правительство Великобритании сообщило о вероятной попытке путина расширить флотилию в четверг, а также объявило о введении новых санкций против россии.

кремль пытается создать опасный новый "теневой флот" для обхода санкций и поддержания доходов от экспорта газа… В новый пакет санкций включено несколько судов, приобретённых для выполнения этой задачи, в частности те, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно — в июле этого года — говорится в заявлении МИД Британии.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против ещё восьми судов, в частности танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) нового поколения — "Алексей Косыгин" и "Константин Посъет", которые ходят под российским флагом.

Эти суда водоизмещением 127 555 тонн, построенные в россии, были введены в эксплуатацию ранее в этом году. Оба они способны преодолевать лёд толщиной до двух метров, что указывает на возможность их использования в рамках продвижения россии в Арктику и на Крайний Север.

Третье судно, "Пётр Столыпин", также вошло в состав флота в этом году и попало под санкции вместе с танкерами "Портовый", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (построенным в 1979 году) и "Galle Energy" — 75-футовым судном для перевозки персонала, которое ходит под флагом Шри-Ланки.

На сегодняшний день ЕС ввёл санкции против примерно 670 судов, запретив им заходить в европейские порты, а Великобритания приняла меры в отношении около 600 танкеров, используемых для финансирования военной машины путина.

Отмечается, что санкции, объявленные в четверг, также касаются восьми лиц, причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с мирными жителями Украины, в частности действующего сотрудника Федеральной службы безопасности (фсб) россии.

Санкции также были введены в отношении ещё семи лиц за их роль в идеологической обработке и милитаризации украинских детей, в частности тех, кто был депортирован российскими властями.

Британия ввела новые санкции против рф - в списке суда "теневого флота", пропагандисты и причастные к пыткам