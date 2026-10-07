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Ціни на нафту пішли вгору через загрозу шторму в США та атаки хуситів

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Ціни на Brent і WTI зросли через загрозу шторму для нафтових об’єктів США та атаки хуситів на Саудівську Аравію.

Ціни на нафту пішли вгору через загрозу шторму в США та атаки хуситів

Нафта подорожчала 7 жовтня через загрозу перебоїв у видобутку та переробці у США внаслідок шторму, а також атаки єменських хуситів на Саудівську Аравію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,05 долара, або 1,04%, до 101,63 долара за барель. Американська WTI подорожчала на 80 центів, або 0,89%, до 90,24 долара.

За прогнозом американських синоптиків від 6 жовтня, шторм у Мексиканській затоці протягом двох днів може перетворитися на ураган і вдарити по нафтогазових об'єктах. Морські райони на його шляху забезпечують 15% видобутку нафти у США.

Під загрозою також опинилися шість нафтопереробних заводів. Загалом на штати біля Мексиканської затоки припадає близько половини потужностей нафтопереробки країни.

Додатковим чинником стало скорочення американських запасів нафти. За даними Американського інституту нафти, на які посилаються джерела видання, за тиждень до 2 жовтня вони зменшилися на 2,09 млн барелів.

Водночас зростання постачання з Близького Сходу стримує подорожчання. Проте ризики нових перебоїв зберігаються через атаки хуситів на Саудівську Аравію та удари по суднах у регіоні.

Південна Корея відправила рф понад 176 тисяч тонн палива на підсанкційних танкерах - The Guardian06.10.26, 15:00 • 4602 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Вибухи
Ураган в США
Воєнний стан
Reuters
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки