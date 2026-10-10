Мощный ураган обрушился на США - ветер срывал крыши с домов, ломая ветви деревьев

Мощный ураган "Исайяс" обрушился на побережье Мексиканского залива США. Ветер срывал крыши с некоторых домов и зданий, ломал ветви деревьев, а также вызвал отключения электричества. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

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В пятницу ураган "Исайяс" обрушился на побережье Мексиканского залива США как опасный шторм 2-й категории, нанеся серьезный ущерб населенным пунктам в Алабаме и на "рукаве" Флориды: там наблюдались разрушительные ветры, сильные дожди, наводнения и опасные для жизни штормовые волны - пишет издание.

По данным Национального центра ураганов, первый ураган атлантического сезона вышел на сушу недалеко от города Дестин в штате Флорида. Максимальная постоянная скорость ветра составляла 105 миль в час (169 км/ч). Перед выходом на сушу ураган ослаб до уровня, немного ниже статуса "сильного урагана".

Ураган уже здесь. Сейчас нужно подготовиться к худшему. Не выезжайте на дороги - заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис.

В Пенсаколе, примерно в 50 милях (80 км) к западу от Дестина, корреспондент Agence France-Presse стал свидетелем того, как воющий ветер срывал крыши с некоторых домов и зданий, ломая ветви деревьев, а в это время отключилось электричество.

Напомним

В Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Исайяс" эвакуировали работников 121 нефтегазовой платформы. Ненастье привело к масштабному сокращению добычи энергоносителей.