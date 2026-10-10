Мощный ураган обрушился на США - ветер срывал крыши с домов, ломая ветви деревьев

$44.8550.14
ukenru
10:27 • 11402 просмотра
"россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива" — Зеленский об атаке на Запорожье Video
10 октября, 04:55 • 43479 просмотра
США пригрозили оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ — Axios
10 октября, 04:16 • 44354 просмотра
Россияне нанесли удар по Запорожью, погибли люди, под завалами домов могут находиться раненыеPhotoVideo
10 октября, 03:32 • 33096 просмотра
В Ростове после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтеналивном терминалеVideo
10 октября, 02:56 • 30540 просмотра
Иран захотел присоединиться к СНГ в новом формате
10 октября, 02:18 • 27057 просмотра
Украина сможет самостоятельно обслуживать Patriot: США готовят закупку специального оборудования
10 октября, 01:18 • 21298 просмотра
"Никто не хотел класть трубку": в Кремле расхвалили "дружественный разговор" Путина и Трампа
10 октября, 00:17 • 20324 просмотра
Трамп поблагодарил Путина за соглашение о поставках дизельного топлива и проигнорировал критику ЗеленскогоVideo
9 октября, 23:38 • 16240 просмотра
Более 80% украинцев поддерживают переговоры о мире, а 56% допускают территориальные уступки — опросPhoto
9 октября, 22:36 • 17446 просмотра
Украина продолжит удары по российским НПЗ несмотря на договорённости Трампа и Путина — FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.5м/с
39%
748мм
Популярные новости
В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет10 октября, 02:07 • 22579 просмотра
Демократы в Сенате США обвинили Трампа в предательстве Украины из-за сделки по дизельному топливу с путиным10 октября, 04:59 • 11170 просмотра
В Запорожье число погибших в результате утренней атаки рф возросло до пяти, среди них двое детейPhoto10 октября, 05:43 • 7658 просмотра
Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно - СМИ10 октября, 05:59 • 13668 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto07:15 • 15693 просмотра
публикации
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto07:15 • 15708 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 45530 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 46304 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 51237 просмотра
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист
Эксклюзив
9 октября, 09:35 • 63638 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рон Десантис
Кир Стармер
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Главный мышелов Даунинг-стрит Ларри перенёс операцию и вернулся в правительственную резиденциюPhoto11:18 • 1230 просмотра
В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет10 октября, 02:07 • 22594 просмотра
Кара Делевинь раскрыла неожиданные подробности отношений с девушкой, которую знает более 20 летPhoto10 октября, 01:06 • 22703 просмотра
Шайа Лабаф и Миа Гот разводятся после 10 лет брака на фоне скандала с актёром10 октября, 00:06 • 31906 просмотра
Голливудского актёра Кигана Аллена избили и ограбили посреди улицы в Лос-Анджелесе9 октября, 23:06 • 32102 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Техника
MIM-104 Patriot
The Washington Post

Мощный ураган обрушился на США - ветер срывал крыши с домов, ломая ветви деревьев

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Ураган "Исайяс" обрушился на Флориду и Алабаму, принеся разрушительные ветры, ливни и наводнения. В Пенсаколе ветер срывал крыши, исчезло электричество.

Мощный ураган обрушился на США - ветер срывал крыши с домов, ломая ветви деревьев

Мощный ураган "Исайяс" обрушился на побережье Мексиканского залива США. Ветер срывал крыши с некоторых домов и зданий, ломал ветви деревьев, а также вызвал отключения электричества. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Подробности

В пятницу ураган "Исайяс" обрушился на побережье Мексиканского залива США как опасный шторм 2-й категории, нанеся серьезный ущерб населенным пунктам в Алабаме и на "рукаве" Флориды: там наблюдались разрушительные ветры, сильные дожди, наводнения и опасные для жизни штормовые волны

- пишет издание.

По данным Национального центра ураганов, первый ураган атлантического сезона вышел на сушу недалеко от города Дестин в штате Флорида. Максимальная постоянная скорость ветра составляла 105 миль в час (169 км/ч). Перед выходом на сушу ураган ослаб до уровня, немного ниже статуса "сильного урагана".

Ураган уже здесь. Сейчас нужно подготовиться к худшему. Не выезжайте на дороги

- заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис.

В Пенсаколе, примерно в 50 милях (80 км) к западу от Дестина, корреспондент Agence France-Presse стал свидетелем того, как воющий ветер срывал крыши с некоторых домов и зданий, ломая ветви деревьев, а в это время отключилось электричество.

Напомним

В Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Исайяс" эвакуировали работников 121 нефтегазовой платформы. Ненастье привело к масштабному сокращению добычи энергоносителей.

Павел Башинский

Новости МираПогода и окружающая среда
Эвакуация
Ураган в США
Энергетика
Отключение света
Рон Десантис
Хранитель
Алабама
Соединённые Штаты
Флорида