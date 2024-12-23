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Трамп определился с кандидатурами заместителей главы Пентагона

Трамп определился с кандидатурами заместителей главы Пентагона

Киев  •  УНН

 • 275 просмотра

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Дональд Трамп планирует назначить миллиардера Стивена Файнберга вторым лицом в Пентагоне. На должность заместителя по вопросам политики избран Элбридж Колби, известный жесткой позицией по Китаю.

Избранный президент Дональд Трамп заявил о намерении назначить миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США. Победитель выборов также назвал имя заместителя министра обороны по вопросам политики. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Файнберг является совладельцем Cerberus Capital Management LP, - частной инвестиционной компании, инвестирующей в оборонные подрядчики. Он был членом консультативного совета по вопросам разведки во время первой каденции Трампа в 2017-2021 годах.

Агентство отмечает, что миллиардер станет должностным лицом №2 в Пентагоне в случае избрания Трампом на должность министра обороны Пита Хегсета, - бывшего ведущего телеканала Fox News. К нему есть вопросы по обвинениям в злоупотреблении алкоголем и сексуальном поведении, но Хегсет отрицает любые правонарушения.

Кроме того, Трамп номинировал Элбриджа Колби на должность заместителя министра обороны по вопросам политики, что является третьей должностью в Пентагоне. Колби, известный как "китайский ястреб", был высокопоставленным чиновником Минобороны США во время первого президентского срока Трампа.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Пита Гегсета на должность министра обороны США, несмотря на то, что ранее в СМИ ходили слухи, что Трамп хочет заменить его кандидатуру на губернатора Флориды Рона Десантиса.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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