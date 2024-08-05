Ураган "Дебби" обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде в США рано утром в понедельник, оставив без электричества сотни тысяч людей, в то время как юго-восток Соединенных Штатов готовится к потенциально историческому уровню осадков и сильному наводнению, пишет УНН со ссылкой на AFP.

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"Дебби" обрушился на берегу районе Биг-Бенд во Флориде как ураган первой категории, самый низкий по пятибалльной шкале, благодаря необыкновенно теплому Мексиканскому заливу. Национальный центр ураганов США сообщил, что его максимальная постоянная скорость ветра составляла 130 километров в час.

По данным трекера poweroutage.us, более 250 000 потребителей остались без электричества.

Национальный центр ураганов США (NHC) предупредил об опасности опасных для жизни штормовых нагонов вдоль побережья Мексиканского залива во Флориде с затоплением на высоту от 1,8 до 3 метров над уровнем земли в некоторых районах.

Шторм, вероятно, вызовет катастрофическое наводнение с "потенциально историческими сильными дождями", когда "Дебби" двинется на северо-восток через Джорджию и Южную Каролину в течение следующих нескольких дней, указал NHC.

"Мы рассматриваем потенциально очень, очень значительное наводнение, которое может произойти, особенно в северо-центральной части Флориды", - сказал губернатор Рон Десантис на экстренном брифинге по шторму в воскресенье.

Он и заместитель директора NHC Джейми Роум призвали жителей Флориды поторопиться, чтобы подготовиться к шторму.

Обязательная эвакуация была объявлена в части округа Ситрус во Флориде, а в 8 других округах объявлено о добровольной эвакуации, сообщают местные СМИ.

Губернаторы Джорджии и Южной Каролины объявили чрезвычайное положение перед приходом шторма.

Власти прогнозируют несколько дней сильных осадков, возможно, рекордных уровней и вероятные сильные наводнения.

Президент США Джо Байден в воскресенье одобрил чрезвычайное положение для Флориды, что позволит ускорить федеральную помощь.

Десантис задействовал Национальную гвардию штата, 3000 военнослужащих находятся в режиме ожидания, чтобы помочь в ликвидации последствий шторма.

Кількість жертв урагану "Берил" у Техасі зросла до 36: серед них ті, хто залишився без електрики у спеку