Количество погибших в Техасе в США после того, как ураган «Берилл» обрушился на побережье и лишил электричества миллионы жителей, возросло по меньшей мере до 36 человек в четверг, после того, как официальные лица подтвердили, что больше людей умерли в домах, которые остались без кондиционеров во время изнурительной жары, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Офис судмедэкспертизы в округе Форт-Бенд подтвердил еще девять смертей, включая четыре, которые были по крайней мере частично связаны с гипертермией, когда температура тела человека поднимается намного выше нормы. По словам официальных лиц, по меньшей мере десяток других жителей в районе Хьюстона также умерли от осложнений, вызванных жарой и отключением электричества.

Большинству жителей Хьюстона на прошлой неделе восстановили электроснабжение после нескольких дней массовых отключений во время изнурительных летних температур. Чиновники заявили, что некоторым жителям и предприятиям придется отремонтировать поврежденное оборудование, за которое они несут ответственность, прежде чем они смогут получить электроэнергию.

Генеральный директор CenterPoint Джейсон Уэллс, глава городской энергетической компании, извинился перед клиентами в четверг за реакцию компании после урагана «Берилл» и сообщил государственным регулирующим органам, что компания уже работает над тем, чтобы лучше подготовиться к следующему шторму. Губернатор Грег Эбботт и законодатели потребовали от компании ответа, почему так долго не было электричества.

Дополнение

«Берилл», ураган категории 1, обрушился на побережье 8 июля, лишив электричества почти 3 миллиона человек в Техасе. Большинство тех, кто остался без электричества, находились в районе Хьюстона. «Берилл» вызвал сильный дождь и ветер, которые вырывали с корнем деревья и повредили дома и предприятия вдоль Техасского побережья и в некоторых частях юго-восточного Техаса.