Новоизбранный президент США Трамп может сменить кандидатуру на должность главы Пентагона - СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп рассматривает кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса вместо Пита Гегсета на должность министра обороны США. Причиной возможной замены стали обвинения относительно личной жизни Гегсета и сомнения в его утверждении Сенатом.
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заменить кандидата на пост министра обороны США. Вместо Пита Гегсета, которого ранее Трамп выдвинул на эту должность, он может выбрать губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Избранный президент Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса как возможную замену Пита Гегсета, которого он выбрал руководить Пентагоном, на фоне обеспокоенности сенаторов-республиканцев увеличением обвинений в адрес личной жизни Гегсета,
Детали
По словам собеседников, близких к команде новоизбранного президента, Трамп все чаще опасается, что Гегсет может не выдержать дальнейшей проверки в Сенате.
Издание отмечает, что Десантис, который работал юристом ВМС США в Ираке в тюрьме Гуантанамо, был в более раннем списке потенциальных кандидатов на пост министра обороны, но Трамп поддержал именно Гегсета, однако после того, как вокруг него возникло много спорных моментов, список снова оказался в центре внимания новоизбранного президента, и Десантис оказался среди кандидатов.
"Обсуждения находятся на начальной стадии", - заявили собеседники издания.
Также источники издания отмечают, что Трамп может не выбрать Десантиса и найти другую замену, если одобрение кандидатуры Гегсета провалится. Еще одним потенциальным кандидатом на должность министра обороны является Элбридж Колби - бывший чиновник Пентагона и соратник избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Также Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Джони Эрнста.
Когда-то Десантиса считали помощником Трампа, но его решение бросить вызов Трампу на президентских выборах привело к конфликту между ними, и Трамп назвал Десантиса нелояльным,
Напомним
Офицер Национальной гвардии армии США и телеведущий Пит Гегсет будет избран на должность министра обороны.
Полиция обнародовала отчет о расследовании дела 2017 года о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Пита Гегсета. Кандидат на пост министра обороны США отрицает обвинения, а Трамп продолжает его поддерживать.
Пит Гегсет, ветеран Национальной гвардии армии США и ведущий Fox News, выдвинутый Дональдом Трампом на пост главы Министерства обороны Соединенных Штатов, был помечен одним из военнослужащих как возможная "внутренняя угроза" из-за татуировки на его бицепсе, связанной с группами белого супремасизма.