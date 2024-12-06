Трамп поддержал Хегсета на пост главы Пентагона после публикаций СМИ

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
16:16 • 72182 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 100476 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 118542 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 111659 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 119830 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 124904 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 121297 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116320 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104016 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108894 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

 • 48648 просмотра
Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

 • 41140 просмотра
лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

 • 35183 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 45478 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

16:16 • 24354 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

16:16 • 72182 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 118542 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 111052 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 174816 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 171812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

18:15 • 14343 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

16:16 • 24354 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 45478 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 100590 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 95212 просмотра
Актуальное
Трамп поддержал Хегсета на пост главы Пентагона после публикаций СМИ

Трамп поддержал Хегсета на пост главы Пентагона после публикаций СМИ

Киев  •  УНН

 • 4871 просмотра

Read in English

Дональд Трамп заявил о поддержке Пита Гегсета на пост министра обороны США, несмотря на скандалы вокруг его кандидатуры. Трамп похвалил образование и военный опыт Гегсета.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Пита Хегсета на пост министра обороны США, несмотря на то, что ранее в СМИ ходили слухи, что Трамп хочет заменить его кандидатуру на губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, передает УНН.

Детали

"Пит Хегсет чувствует себя очень хорошо. Его поддержка сильна и глубока, намного больше, чем можно было бы поверить в фейковых новостях. Он был отличным учеником - получил образование в Принстоне/Гарварде – с военным складом ума. Он будет фантастическим, энергичным министром обороны, тем, кто будет руководить харизмой и мастерством. Пит победитель, и ничего нельзя сделать, чтобы это изменить", - написал Трамп.

Дополнение

Дональд Трамп выбрал кандидата на пост министра обороны США - офицера Национальной гвардии армии США и телеведущего Пита Хегсета. 

Позже СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность замены кандидата на пост министра обороны США. Вместо Пита Хегсета, которого Трамп ранее выдвинул на этот пост, он, как сообщается, может избрать губернатора Флориды Рона Десантиса.

Полиция ранее опубликовала отчет о расследовании дела 2017 года о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Пита Хегсета. Кандидат на пост министра обороны США отрицает обвинения, а Трамп продолжает его поддерживать.

Также сообщалось, что в США Пит Хегсет был отмечен одним из военнослужащих как возможная "внутренняя угроза" из-за татуировок на его бицепсе, связанных с группами белого супремассизма.

Пит Гегсет дал обещание бросить пить в случае избрания на должность.   

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости Мира
garvardskii-universitetГарвардский университет
ron-desantisРон ДеСантис
pentagonПентагон
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
floridaФлорида