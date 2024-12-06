Трамп поддержал Хегсета на пост главы Пентагона после публикаций СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Пита Хегсета на пост министра обороны США, несмотря на то, что ранее в СМИ ходили слухи, что Трамп хочет заменить его кандидатуру на губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, передает УНН.

Детали

"Пит Хегсет чувствует себя очень хорошо. Его поддержка сильна и глубока, намного больше, чем можно было бы поверить в фейковых новостях. Он был отличным учеником - получил образование в Принстоне/Гарварде – с военным складом ума. Он будет фантастическим, энергичным министром обороны, тем, кто будет руководить харизмой и мастерством. Пит победитель, и ничего нельзя сделать, чтобы это изменить", - написал Трамп.

Дополнение

Дональд Трамп выбрал кандидата на пост министра обороны США - офицера Национальной гвардии армии США и телеведущего Пита Хегсета.

Позже СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность замены кандидата на пост министра обороны США. Вместо Пита Хегсета, которого Трамп ранее выдвинул на этот пост, он, как сообщается, может избрать губернатора Флориды Рона Десантиса.

Полиция ранее опубликовала отчет о расследовании дела 2017 года о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Пита Хегсета. Кандидат на пост министра обороны США отрицает обвинения, а Трамп продолжает его поддерживать.

Также сообщалось, что в США Пит Хегсет был отмечен одним из военнослужащих как возможная "внутренняя угроза" из-за татуировок на его бицепсе, связанных с группами белого супремассизма.

Пит Гегсет дал обещание бросить пить в случае избрания на должность.