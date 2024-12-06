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Трамп назвал, Дэвида Сакса ответственным за политику США в сфере Ши та криптовалют

Трамп назвал, Дэвида Сакса ответственным за политику США в сфере Ши та криптовалют

Киев  •  УНН

 • 5422 просмотра

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Дональд Трамп назначил технологического инвестора Дэвида Сакса ответственным за политику США в области ИИ и криптовалют. Сакс также возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою команду. Он объявил, что технологический инвестор Дэвид Сакс будет заниматься политикой США в области искусственного интеллекта и криптовалюты. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Об еще одном политическом назначенце, Трамп объявил в своей соцсети Truth Social.

В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалюты, двух областях, которые имеют решающее значение для будущего американской конкурентоспособности,

- написал он.

Далее новоизбранный президент США еще раз подчеркнул, что Дэвид Сакс сосредоточится на том, чтобы сделать Америку мировым лидером в обеих областях. В частности, он будет: защищать свободу слова в интернете" и уводить нас от предвзятости и цензуры " со стороны технологических компаний; работать над правовой базой, чтобы криптоиндустрия получила ясность, которую просила, и чтобы могла процветать в США.

Помимо этого, Сакс возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям.

Напомним

Дональд Трамп рассматривает кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса вместо Пита Хегсета на пост министра обороны США. Причиной возможной замены стали обвинения в личной жизни Гегсета и сомнения в его утверждении Сенатом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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