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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США жертвами урагана "Дебби" стали шесть человек

В США жертвами урагана "Дебби" стали шесть человек

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 00:49  •  1961 просмотра

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В результате тропического шторма 'Дебби' на побережье южных штатов США погибли шесть человек. Ожидаются катастрофические наводнения во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине.

Количество погибших в результате активности тропического шторма "Дебби" на побережье южных штатов США возросло до шести, сообщает телеканал NBC News, передает УНН. Ранее телеканал сообщал о четырех погибших.

Детали

"Подтверждено по меньшей мере шесть смертей - пять в штате Флорида и одна в штате Джорджия, включая гибель 13-летнего ребенка в городе Гейнсвилл во Флориде", - говорится в материале.

Телеканал отмечает, что статус "Дебби" был понижен с урагана до тропического шторма из-за ослабления активности. Также указывается, что вызванные осадками "катастрофические" наводнения, кроме двух вышеупомянутых штатов, ожидаются в Северной и Южной Каролине - по данным телеканала, в некоторых местах уровень воды может превысить 75 сантиметров.

Напомним,

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) 5 августа сообщил, что ураган "Дебби" добрался до побережья американского штата Флорида. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Позже штормовое предупреждение было объявлено в штатах Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина.

Ураган "Деббі" обрушився на Флориду, загрожуючи повенями на південному сході США5 августа 2024, 12:59 • 16432 просмотра

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