Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ron-desantisРон ДеСантис
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
floridaФлорида
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  103431 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  109684 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  114099 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  137888 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125144 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138705 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125895 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143554 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134901 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179939 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Новости по теме
Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

  •  6903 просмотра
Посол Украины: "Замораживание" войны было бы опасностью для всего мира

Посол Украины: "Замораживание" войны было бы опасностью для всего мира

  •  9508 просмотра
12-летний мальчик погиб в результате удара по Харьковщине

12-летний мальчик погиб в результате удара по Харьковщине

  •  11246 просмотра
Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины со стороны НАТО

Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины со стороны НАТО

  •  12546 просмотра
В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины

В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины

  •  12298 просмотра
Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА

Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА

  •  14567 просмотра
Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

  •  14335 просмотра
Россия запустила ракеты по Украине из Черного моря

Россия запустила ракеты по Украине из Черного моря

  •  14274 просмотра
По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

  •  17431 просмотра
В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

  •  15707 просмотра

Популярные

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

  •  91188 просмотра
Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 - это жизненно важные задачи: Зеленский отреагировал на удар по Харькову

  •  88808 просмотра
"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

  •  86093 просмотра
Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

  •  54171 просмотра
россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

  •  30754 просмотра

Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

  •  139594 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  500566 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  453524 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  469394 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  488576 просмотра

Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

Компания Disney и губернатор Флориды Рон ДеСантис заключили мировое соглашение о прекращении судебной тяжбы за контроль над специальным районом, в который входит Мир Уолта Диснея, что открывает новую главу конструктивного взаимодействия между компанией и штатом.

Экономика •   •  6903 просмотра
Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

Посол Украины: "Замораживание" войны было бы опасностью для всего мира

Посол Украины в Германии отвергает призывы к "замораживанию" войны, предупреждая, что это было бы опасно для мира и привело бы к дальнейшей эскалации, поскольку предыдущие переговоры с Россией с 2014 года не смогли предотвратить нынешнюю широкомасштабную войну.

Война •   •  9508 просмотра
Посол Украины: "Замораживание" войны было бы опасностью для всего мира

12-летний мальчик погиб в результате удара по Харьковщине

12-летний мальчик погиб в результате российского удара по жилому кварталу в селе Боровая Харьковской области.

Общество •   •  11246 просмотра
12-летний мальчик погиб в результате удара по Харьковщине

Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины со стороны НАТО

Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к предстоящему заседанию министров иностранных дел НАТО, в том числе усиление поддержки Украины со стороны НАТО, а также приоритеты Вашингтонского саммита, посвященного 75-й годовщине НАТО.

Война •   •  12546 просмотра
Блинкен и Столтенберг обсудили поддержку Украины со стороны НАТО

В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины

Руководители министерств сельского хозяйства Польши и Украины встретились в Варшаве для обсуждения аграрных вопросов с участием заместителей министров и представителей сельскохозяйственных организаций из обеих стран, где украинский министр Сольский развенчал негативные мифы об украинском аграрном секторе и отметил способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.

Экономика •   •  12298 просмотра
В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины

Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА

27 марта российские войска обстреляли восемь населенных пунктов в Сумской области, осуществив 48 обстрелов с применением ракет, минометов и БПЛА, что привело к 179 взрывам.

Общество •   •  14567 просмотра
Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА

Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

В селе Красный Маяк Херсонской области в результате взрыва российской мины погиб один человек, а еще один 38-летний пострадавший, которого госпитализировали, получил травматическую ампутацию ног.

Общество •   •  14335 просмотра
Херсонщина: на оставленной россиянами мине подорвались двое: один человек погиб, еще один потерял ноги

Россия запустила ракеты по Украине из Черного моря

Россия запустила ракеты Х-22 из Черного моря в направлении южных регионов Украины, включая Одесскую область.

Война •   •  14274 просмотра
Россия запустила ракеты по Украине из Черного моря

По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

Два российских самолета Ту-22м3 были замечены над Черным морем, что вызвало воздушную тревогу в нескольких регионах Украины.

Война •   •  17431 просмотра
По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

В Мали в результате удара беспилотника малийской армии погибло 13 гражданских лиц, в том числе 7 детей, которые искали убежища в городке Амасракад в регионе Гао.

Новости Мира •   •  15707 просмотра
В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей