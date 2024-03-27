Дело Walt Disney в штате Флорида: стороны пришли к "мировому соглашению" по району Диснейленда

Walt Disney DIS.N и губернатор Флориды Рон ДеСантис в среду достигли мирового соглашения о прекращении громкого иска в суде штата по контролю над специальным районом, который включает тематические парки Walt Disney World. Об этом пишет reuters, передает УНН.

Мы стремимся работать с Disney и другими компаниями в Центральной Флориде, чтобы сделать наше направление известным благодаря достопримечательностям мирового класса и ответственному управлению. - сказал в среду вице-глава округа по надзору за туризмом в Центральной Флориде Чарбел Баракат

Это соглашение открывает новую страницу конструктивного взаимодействия с новым руководством округа. - сказал президент Walt Disney World Джефф Вейл.

Детали

Дисней также согласился отложить брифинги по федеральному иску, поданному против ДеСантиса, пока стороны будут пытаться достичь консенсуса по новому соглашению о развитии Walt Disney World.

Члены округа по надзору за туризмом Центральной Флориды одобрили урегулирование на заседании в среду. Соглашение было достигнуто после отставки председателя правления Мартина Гарсии и администратора округа Глена Гилзеана.

Отмечается, что в среду, после новости о "мировом соглашении" Диснея и штата Флорида, на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании выросли на 0,9% до 120,98 долларов США.

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Контекст

Противостояние губернатора ДеСантис и Disney, который является одним из крупнейших работодателей Флориды началось в 2022 году. Тогда бывший генеральный директор Disney Боб Чапек раскритиковал попытки законодательного органа штата ограничить обсуждение вопросов сексуальных-меньшинств и ЛГБТ-сообществ в классах для младших школьников. Критики назвали это законом "Не говори гей".

В ответ правление штата Флорида, назначенное ДеСантисом для надзора за развитием тематических парков Диснея, подало в суд на компанию, чтобы аннулировать "кулуарные сделки", выгодные для развлекательного конгломерата.

Этот спор стал центральной темой всех выступлений ДеСантиса в прошлом году, когда он выдвигался от Республиканской партии на пост президента США. Политик критиковал компанию, называя ее "разбудиной Disney".

Позже ДеСантис ограничил свои публичные нападки на компанию и выбыл из президентской гонки. Это произошло в январе.

Бывший конгрессмен-республиканец от Флориды, который теперь является независимым, Дэвид Джолли, считает, что ДеСантис и его союзники потеряли аппетиты к битве, когда губернатор вышел из президентской борьбы.

Это имело смысл для его политики. ...Это никогда не имело смысла ни для экономики Флориды, ни для долгосрочных интересов штата. - заметил Джолли.

По его мнению соглашение показало, что обе стороны хотели преодолеть схватку и восстановить исторически прочные отношения между Disney и государственными чиновниками штата.

Выступая перед журналистами в среду, ДеСантис сказал, что действия государства были "оправданы".

Год назад люди пытались действовать так, будто все эти юридические маневры увенчаются успехом, а реальность такова, что год спустя ни один из них не достиг успеха. - приводит New York Times слова ДеСантис

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Дополнительно

В федеральном иске Дисней обвинил ДеСантиса в "вооружении" правительства, наказав компанию за использование прав на свободу слова. В январе судья отклонил этот иск, но компания Disney подала апелляцию. Сейчас апелляция приостановлена, пока стороны ведут переговоры.

В 1967 году законодательные власти Флориды создали округ благоустройства Риди-Крик, чтобы способствовать развитию Мира Уолта Диснея на территории площадью 38,5 квадратных миль. Дисней платил налоги этому округу, который предоставлял муниципальные услуги и освобождал его от некоторых правил.

Согласно условиям соглашения, Disney согласился не оспаривать мнение наблюдательного совета о том, что план землепользования, принятый предыдущим советом в последние дни его надзора за Walt Disney World, является недействительным.

Это оставило бы план, принятый в 2020 году, в качестве рабочего плана для тематических парков Орландо и района розничной торговли. Disney также согласился отказаться от иска о доступе к публичным записям.