Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"
Киев • УНН
Disney выпустит телевизионную версию церемонии вручения "Оскара" с включением украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая ранее была пропущена.
Американская киноакадемия обещает перевыпустить международную телевизионную версию премии "Оскар", на этот раз с моментом награждения украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе". Об этом сообщает Deadline, передает УНН.
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Такое решение, по данным журналистов, приняли после жалобы Общественного, команда которого ознакомилась с международной сокращенной версией и заметила, что украинское награждение убрали из 90-минутной версии трансляции.
Напомним,
11 марта команда Общественного выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited и приняла решение показать украинским зрителям полную версию церемонии, которая уже транслировалась на телеканале Суспільне Культура в ночь на 11 марта.
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