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Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

Киев  •  УНН

15 марта 2024, 04:35  •  10178 просмотра

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Disney выпустит телевизионную версию церемонии вручения "Оскара" с включением украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая ранее была пропущена.

Американская киноакадемия обещает перевыпустить международную телевизионную версию премии "Оскар", на этот раз с моментом награждения украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе". Об этом сообщает Deadline, передает УНН.

Подробности

Такое решение, по данным журналистов, приняли после жалобы Общественного, команда которого ознакомилась с международной сокращенной версией и заметила, что украинское награждение убрали из 90-минутной версии трансляции.

Напомним,

11 марта команда Общественного выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited и приняла решение показать украинским зрителям полную версию церемонии, которая уже транслировалась на телеканале Суспільне Культура в ночь на 11 марта.

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