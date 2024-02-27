В Нигерии состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе"

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения российской федерации в Украину по всему миру проходят показы документального фильма, номинированного на Оскар - "20 дней в Мариуполе", пишет УНН.

Документальная лента команды украинских журналистов рассказывает об осаде Мариуполя в 2022 году. Они продолжили работу в окруженном российскими войсками городе, и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны.

В Западной Африке фильм "20 дней в Мариуполе" демонстрировался впервые. В мероприятии приняли участие представители украинской общины, иностранного дипломатического корпуса, представители административных и бизнес кругов Нигерии, нигерийские СМИ.

Украинский корреспондент пообщался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Нигерия Иваном Холостенко, и с организаторами показа фильма: представительницей Торгово-промышленной палаты Еленой Надригайло и руководительницей кинопроектов Razom Cinema в США Полиной Бучак. Впечатлениями от фильма также поделился шведский чиновник в Нигерии и представитель нигерийского правительства.

"Наша задача - показывать людям правду" - Иван Холостенко

Посол Украины в Нигерии Иван Холостенко рассказал, что такое мероприятие - уже не первое при его каденции в Нигерии. Ровно год назад посольство организовывало показ фильма "Суперсила" - документальной ленты американского режиссера Шона Пенна о полномасштабном вторжении россии в Украину. Однако, по мнению Холостенко, "20 дней в Мариуполе" - значительно более глубокая работа, которая погружает в события первых дней большой войны.

Я считаю, что мир должен знать, что происходит в нашем государстве, мы должны рассказывать, кто в этом виноват. Иногда, к сожалению, мы можем слышать голоса, что Украина должна прекратить борьбу. Когда я, например, подобное слышу от нигерийцев - у меня всегда очень простой ответ. Я говорю: окей, мы согласны прекратить это, но только после того, как зло будет наказано. Не мы начинали эту войну, так какие здесь еще могут быть разговоры о прекращении, а главное - с кем? - говорит он.

По мнению украинского дипломата, такие мероприятия очень помогают бороться с российской пропагандой. В планах посольства - и в дальнейшем вести просветительскую работу, рассказывать о преступлениях россиян против человечества, о геноциде украинского народа.

Все эти люди, которые сегодня пришли на показ фильма, после просмотра будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, коллегами. Чем больше людей будет знать правду - тем лучше. Мы на этом останавливаться не будем, планируем организовывать не только показы фильмов. Мы будем искать другие пути донесения правды нигерийской общине и мировому сообществу - отметил он.

Слева направо: Татьяна Бучак, представительница украинской общины в Нигерии, Полина Бучак, координатор проекта Razom for Ukraine, Иван Холостенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Нигерия с женой, Свейн Баера, посол Норвегии в Федеративной Республике Нигерия

Как удалось реализовать идею показа фильма в Абудже, столице Нигерии

Демонстрация фильма состоялась благодаря сотрудничеству посольства Украины в Нигерии с Еленой Недригайло, представительницей Торгово-промышленной палаты Украины в Нигерии и Полиной Бучак, украинским продюсером, режиссером, координатором проекта Razom Cinema (от Razom for Ukraine) в Соединенных Штатах Америки.

Мы пообщались с Полиной Бучак, украинкой, которая прожила в Нигерии 6 лет, а сейчас работает в Нью-Йорке в фонде Razom for Ukraine руководителем кинопроектов. Такие инициативы, как показы украинского кино, активно реализуются в Штатах в последние годы.

По словам Полины Бучак, одно из направлений работы фонда заключается в том, чтобы приглашать американцев знакомиться с украинской культурой через киноискусство. Поэтому, когда появился шанс организовать в Нигерии показ документальной ленты о Мариуполе, Бучак объединила усилия с украинской общиной в Нигерии и посольством Украины.

Мы выбрали этот фильм, потому что именно он рассказывает правду, чистую правду без фильтров, без предвзятости. Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Стапаненко (создатели фильма - ред.) сделали выбор остаться в Мариуполе, когда оттуда уже уехала вся пресса. Это была их миссия: рассказать, что там творилось. Без них мы бы никогда не узнали этой правды, и тогда бы у россии был шанс перекрутить историю Мариуполя через свою пропаганду. "20 дней в Мариуполе" создает пространство, где мы можем прийти все вместе и почувствовать. Да, мы уже имели эти эмоции, когда видели фото или видеорепортажи из новостей, но фильм это показывает через новую, более широкую призму. На одном из показов я познакомилась с Мстиславом Черновым и его командой, и через работу фонда Razom for Ukraine присоединилась к усилиям дистрибьюторов распространять этот фильм в Америке. Наконец, смогла его показать и здесь, в Абудже. - отмечает она.

Представительница Торгово-промышленной палаты Украины в Нигерии Елена Недригайло рассказала, что этот показ - совместная работа украинской общины и посольства Украины.

Мы выбрали кинотеатр, нашли коммуникатора с дистрибьютором, чтобы иметь возможность официально показать этот фильм здесь. Впоследствии, даже меняли зал для показа, ведь людей пообещало прийти значительно больше, чем мы ожидали. Община украинцев в Нигерии - маленькая, нас здесь до 40 человек, но нас должны слышать. Мы все осуществляли по принципу: делать все возможное там, где мы есть. Если каждый украинец там, где он сейчас находится, будет на максимум делать все возможное, чтобы рассказать об Украине - то о нас весь мир будет знать больше. Историю решают личности. На каждом месте можно найти ресурсы, чтобы популяризировать украинское и таким образом помогать своей стране - говорит она.

"Мы не должны молчать после фильма, мы должны говорить" - под таким призывом начался показ фильма в Абудже

Перед демонстрацией фильма Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Нигерия Иван Холостенко обратился к дипломатам и представителям нигерийских правительственных и бизнес кругов. Он отметил, что 2 года назад россия начала неспровоцированную и неоправданную агрессию против Украины, поэтому уже в течение 2-х лет Украина борется за свободу и лучшее будущее для украинских детей.

Эти 730 дней полномасштабной войны - это 2 года грусти и разрушенных городов и человеческих судеб. В то же время, это 2 года силы, смелости и храбрости украинцев. И сейчас, мы увидим фильм о 20 днях жизни города, который находился в осаде почти три месяца. Это много или мало для людей, которые день за днем были под угрозой террора, неопределенности и безнадежности? Просто представьте это, и потом, во время просмотра фильма сравните свои чувства и воображение - указал он.

В качестве модератора показа перед зрителями выступила и Полина Бучак. Она рассказала, что до 24 февраля Мариуполь был замечательным оазисом юго-восточной Украины на побережье Азовского моря. Однако два года назад россия уничтожила и оккупировала этот город.

Во время того, как мы здесь сидим, Мариуполя больше не существует, россия сравняла его с землей. Город был свидетелем многих смертей, и сейчас он в руинах. "20 дней в Мариуполе" - это первый украинский документальный фильм, номинированный на Оскар, и первый, который выиграл БАФТА (британская кинопремия - ред.). События Мариуполя сняты под грохот взрывов. Мы не должны молчать после этого фильма, мы должны говорить, это самое главное - сказала она.

Впечатления от фильма

После завершения показа в зале царила тишина. Позже посол Иван Холостенко вышел к аудитории и поблагодарил всех не только за их присутствие, но и за то, что они присоединились разделить этот вечер с Украиной.

Эмоции от фильма были такими сильными, что иностранным представителям было трудно выразить свои впечатления словами.

Представительница Министерства молодежи и спорта Нигерии, Мэри-Энн подчеркнула, что эта лента - возможность для каждого увидеть, что на самом деле происходило в Украине.

Когда видишь эти все доказательства, того, что было в Украине - это очень сильно задевает. Меня больше всего поразила история материнства в фильме, истории матерей, которые спасали детей. То, что мы видим в средствах массовой информации, - это лишь общая картинка. А в фильме - ты видишь момент, когда мать теряет свое дитя на руках. Мы молимся и надеемся, что эта война как можно скорее завершится - отметила она.

Глава политического и торгового отдела посольства Швеции в Республике Нигерия Фредрик Осберг поделился тем, что на протяжении фильма не мог сдержать слез от увиденного.