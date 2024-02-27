В Нигерии состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе"

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения российской федерации в Украину по всему миру проходят показы документального фильма, номинированного на Оскар - "20 дней в Мариуполе", пишет УНН.
Документальная лента команды украинских журналистов рассказывает об осаде Мариуполя в 2022 году. Они продолжили работу в окруженном российскими войсками городе, и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны.
В Западной Африке фильм "20 дней в Мариуполе" демонстрировался впервые. В мероприятии приняли участие представители украинской общины, иностранного дипломатического корпуса, представители административных и бизнес кругов Нигерии, нигерийские СМИ.
Украинский корреспондент пообщался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Нигерия Иваном Холостенко, и с организаторами показа фильма: представительницей Торгово-промышленной палаты Еленой Надригайло и руководительницей кинопроектов Razom Cinema в США Полиной Бучак. Впечатлениями от фильма также поделился шведский чиновник в Нигерии и представитель нигерийского правительства.
"Наша задача - показывать людям правду" - Иван Холостенко
Посол Украины в Нигерии Иван Холостенко рассказал, что такое мероприятие - уже не первое при его каденции в Нигерии. Ровно год назад посольство организовывало показ фильма "Суперсила" - документальной ленты американского режиссера Шона Пенна о полномасштабном вторжении россии в Украину. Однако, по мнению Холостенко, "20 дней в Мариуполе" - значительно более глубокая работа, которая погружает в события первых дней большой войны.
Я считаю, что мир должен знать, что происходит в нашем государстве, мы должны рассказывать, кто в этом виноват. Иногда, к сожалению, мы можем слышать голоса, что Украина должна прекратить борьбу. Когда я, например, подобное слышу от нигерийцев - у меня всегда очень простой ответ. Я говорю: окей, мы согласны прекратить это, но только после того, как зло будет наказано. Не мы начинали эту войну, так какие здесь еще могут быть разговоры о прекращении, а главное - с кем?
По мнению украинского дипломата, такие мероприятия очень помогают бороться с российской пропагандой. В планах посольства - и в дальнейшем вести просветительскую работу, рассказывать о преступлениях россиян против человечества, о геноциде украинского народа.
Все эти люди, которые сегодня пришли на показ фильма, после просмотра будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, коллегами. Чем больше людей будет знать правду - тем лучше. Мы на этом останавливаться не будем, планируем организовывать не только показы фильмов. Мы будем искать другие пути донесения правды нигерийской общине и мировому сообществу
Слева направо: Татьяна Бучак, представительница украинской общины в Нигерии, Полина Бучак, координатор проекта Razom for Ukraine, Иван Холостенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Нигерия с женой, Свейн Баера, посол Норвегии в Федеративной Республике Нигерия
Как удалось реализовать идею показа фильма в Абудже, столице Нигерии
Демонстрация фильма состоялась благодаря сотрудничеству посольства Украины в Нигерии с Еленой Недригайло, представительницей Торгово-промышленной палаты Украины в Нигерии и Полиной Бучак, украинским продюсером, режиссером, координатором проекта Razom Cinema (от Razom for Ukraine) в Соединенных Штатах Америки.
Мы пообщались с Полиной Бучак, украинкой, которая прожила в Нигерии 6 лет, а сейчас работает в Нью-Йорке в фонде Razom for Ukraine руководителем кинопроектов. Такие инициативы, как показы украинского кино, активно реализуются в Штатах в последние годы.
По словам Полины Бучак, одно из направлений работы фонда заключается в том, чтобы приглашать американцев знакомиться с украинской культурой через киноискусство. Поэтому, когда появился шанс организовать в Нигерии показ документальной ленты о Мариуполе, Бучак объединила усилия с украинской общиной в Нигерии и посольством Украины.
Мы выбрали этот фильм, потому что именно он рассказывает правду, чистую правду без фильтров, без предвзятости. Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Стапаненко (создатели фильма - ред.) сделали выбор остаться в Мариуполе, когда оттуда уже уехала вся пресса. Это была их миссия: рассказать, что там творилось. Без них мы бы никогда не узнали этой правды, и тогда бы у россии был шанс перекрутить историю Мариуполя через свою пропаганду. "20 дней в Мариуполе" создает пространство, где мы можем прийти все вместе и почувствовать. Да, мы уже имели эти эмоции, когда видели фото или видеорепортажи из новостей, но фильм это показывает через новую, более широкую призму. На одном из показов я познакомилась с Мстиславом Черновым и его командой, и через работу фонда Razom for Ukraine присоединилась к усилиям дистрибьюторов распространять этот фильм в Америке. Наконец, смогла его показать и здесь, в Абудже.
Представительница Торгово-промышленной палаты Украины в Нигерии Елена Недригайло рассказала, что этот показ - совместная работа украинской общины и посольства Украины.
Мы выбрали кинотеатр, нашли коммуникатора с дистрибьютором, чтобы иметь возможность официально показать этот фильм здесь. Впоследствии, даже меняли зал для показа, ведь людей пообещало прийти значительно больше, чем мы ожидали. Община украинцев в Нигерии - маленькая, нас здесь до 40 человек, но нас должны слышать. Мы все осуществляли по принципу: делать все возможное там, где мы есть. Если каждый украинец там, где он сейчас находится, будет на максимум делать все возможное, чтобы рассказать об Украине - то о нас весь мир будет знать больше. Историю решают личности. На каждом месте можно найти ресурсы, чтобы популяризировать украинское и таким образом помогать своей стране
"Мы не должны молчать после фильма, мы должны говорить" - под таким призывом начался показ фильма в Абудже
Перед демонстрацией фильма Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Нигерия Иван Холостенко обратился к дипломатам и представителям нигерийских правительственных и бизнес кругов. Он отметил, что 2 года назад россия начала неспровоцированную и неоправданную агрессию против Украины, поэтому уже в течение 2-х лет Украина борется за свободу и лучшее будущее для украинских детей.
Эти 730 дней полномасштабной войны - это 2 года грусти и разрушенных городов и человеческих судеб. В то же время, это 2 года силы, смелости и храбрости украинцев. И сейчас, мы увидим фильм о 20 днях жизни города, который находился в осаде почти три месяца. Это много или мало для людей, которые день за днем были под угрозой террора, неопределенности и безнадежности? Просто представьте это, и потом, во время просмотра фильма сравните свои чувства и воображение
В качестве модератора показа перед зрителями выступила и Полина Бучак. Она рассказала, что до 24 февраля Мариуполь был замечательным оазисом юго-восточной Украины на побережье Азовского моря. Однако два года назад россия уничтожила и оккупировала этот город.
Во время того, как мы здесь сидим, Мариуполя больше не существует, россия сравняла его с землей. Город был свидетелем многих смертей, и сейчас он в руинах. "20 дней в Мариуполе" - это первый украинский документальный фильм, номинированный на Оскар, и первый, который выиграл БАФТА (британская кинопремия - ред.). События Мариуполя сняты под грохот взрывов. Мы не должны молчать после этого фильма, мы должны говорить, это самое главное
Впечатления от фильма
После завершения показа в зале царила тишина. Позже посол Иван Холостенко вышел к аудитории и поблагодарил всех не только за их присутствие, но и за то, что они присоединились разделить этот вечер с Украиной.
Эмоции от фильма были такими сильными, что иностранным представителям было трудно выразить свои впечатления словами.
Представительница Министерства молодежи и спорта Нигерии, Мэри-Энн подчеркнула, что эта лента - возможность для каждого увидеть, что на самом деле происходило в Украине.
Когда видишь эти все доказательства, того, что было в Украине - это очень сильно задевает. Меня больше всего поразила история материнства в фильме, истории матерей, которые спасали детей. То, что мы видим в средствах массовой информации, - это лишь общая картинка. А в фильме - ты видишь момент, когда мать теряет свое дитя на руках. Мы молимся и надеемся, что эта война как можно скорее завершится
Глава политического и торгового отдела посольства Швеции в Республике Нигерия Фредрик Осберг поделился тем, что на протяжении фильма не мог сдержать слез от увиденного.
Трудно словами передать эмоции, вы сами, думаю, понимаете. Эта сцена, как врачи пытались спасти жизнь ребенка, но безрезультатно. То, как родители отреагировали на смерть сына... Люди, которые снимали этот фильм - реальные герои