У Нігерії відбувся показ фільму "20 днів у Маріуполі"

До другої річниці повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну по всьому світу відбуваються покази документального фільму, номінованого на Оскар — "20 днів в Маріуполі", пише УНН.

Документальна стрічка команди українських журналістів розповідає про облогу Маріуполя у 2022 році. Вони продовжили роботу в оточеному російськими військами місті, та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни.

У Західній Африці фільм "20 днів в Маріуполі" демонструвався вперше. У заході взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, представники адміністративних та бізнес кіл Нігерії, нігерійські ЗМІ.

Український кореспондент поспілкувався з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Нігерія Іваном Холостенком, та з організаторами показу фільму: представницею Торгово-промислової палати Оленою Надригайло й керівницею кінопроєктів Razom Cinema в США Поліною Бучак. Враженнями від фільму також поділився шведський урядовець в Нігерії та представниця нігерійського уряду.

"Наше завдання — показувати людям правду" — Іван Холостенко

Посол України в Нігерії Іван Холостенко розповів, що такий захід — вже не перший за його каденції в Нігерії. Рівно рік тому посольство організовувало показ фільму "Суперсила" — документальної стрічки американського режисера Шона Пенна про повномасштабне вторгнення росії в Україну. Проте, на думку Холостенка, "20 днів у Маріуполі" — значно глибша робота, яка занурює у події перших днів великої війни.

Я вважаю, що світ повинен знати, що коїться у нашій державі, ми повинні розповідати, хто у цьому винен. Деколи, на жаль, ми можемо чути голоси, що Україна має припинити боротьбу. Коли я, наприклад, подібне чую від нігерійців — у мене завжди дуже проста відповідь. Я кажу: окей, ми згодні припинити це, але тільки після того, як зло буде покаране. Не ми починали цю війну, тож які тут ще можуть бути розмови про припинення, а головне — з ким? — каже він.

На думку українського дипломата, такі заходи неабияк допомагають боротися із російською пропагандою. У планах посольства — й надалі вести просвітницьку роботу, розповідати про злочини росіян проти людства, про геноцид українського народу.

Усі ці люди, які сьогодні прийшли на показ фільму, після перегляду будуть ділитися своїми враженнями з друзями, рідними, колегами. Чим більше людей буде знати правду — тим краще. Ми на цьому зупинятися не будемо, плануємо організовувати не лише покази фільмів. Ми шукатимемо інші шляхи донесення правди нігерійській громаді та світовій спільноті — зазначив він.

Зліва на право: Тетяна Бучак, представниця української громади в Нігерії, Поліна Бучак, координаторка проєкту Razom for Ukraine, Іван Холостенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Нігерія з дружиною, Свейн Баера, посол Норвегії в Федеративній Республіці Нігерія

Як вдалося реалізувати ідею показу фільму в Абуджі, столиці Нігерії

Демонстрація фільму відбулася завдяки співпраці посольства України в Нігерії з Оленою Недригайло, представницею Торгово-промислової палати України в Нігерії та Поліною Бучак, українською продюсеркою, режисеркою, координаторкою проєкту Razom Cinema (від Razom for Ukraine) в Сполучених Штатах Америки.

Ми поспілкувалися з Поліною Бучак, українкою, яка прожила в Нігерії 6 років, а зараз працює в Нью-Йорку у фонді Razom for Ukraine керівницею кінопроєктів. Такі ініціативи, як покази українського кіно, активно реалізуються у Штатах протягом останніх років.

За словами Поліни Бучак, один із напрямів роботи фонду полягає у тому, щоб запрошувати американців знайомитися з українською культурою через кіномистецтво. Тож, коли з'явився шанс організувати в Нігерії показ документальної стрічки про Маріуполь, Бучак об'єднала зусилля з українською громадою в Нігерії та посольством України.

Ми обрали цей фільм, тому що саме він розповідає правду, чисту правду без фільтрів, без упередженості. Мстислав Чернов, Євгеній Малолєтка, Василіса Стапаненко (творці фільму — ред.) зробили вибір залишитися в Маріуполі, коли звідти вже поїхала вся преса. Це була їхня місія: розповісти, що там коїлось. Без них ми б ніколи не дізналися цієї правди, і тоді б росія мала шанс перекрутити історію Маріуполя через свою пропаганду. "20 днів у Маріуполі" створює простір, де ми можемо прийти всі разом і відчути. Так, ми вже мали ці емоції, коли бачили фото чи відеорепортажі з новин, але фільм це показує через нову, ширшу призму. На одному з показів я познайомилася із Мстиславом Черновим та його командою, і через роботу фонду Razom for Ukraine приєдналася до зусиль дистриб'юторів поширювати цей фільм в Америці. Нарешті, змогла його показати і тут, в Абуджі. — зазначає вона.

Представниця Торгово-промислової палати України в Нігерії Олена Недригайло розповіла, що цей показ — спільна робота української громади та посольства України.

Ми обрали кінотеатр, знайшли комунікатора з дистриб'ютором, щоб мати змогу офіційно показати цей фільм тут. Згодом, навіть змінювали зал для показу, адже людей пообіцяло прийти значно більше, ніж ми очікували. Громада українців у Нігерії — маленька, нас тут до 40 людей, але нас мають чути. Ми все здійснювали за принципом: робити все можливе там, де ми є. Якщо кожен українець там, де він зараз знаходиться, буде на максимум робити все можливе, щоб розповісти про Україну — то про нас весь світ буде знати більше. Історію вирішують особистості. На кожному місці можна знайти ресурси, щоб популяризувати українське і таким чином допомагати своїй країні — каже вона.

"Ми не повинні мовчати після фільму, ми повинні говорити" — під таким закликом розпочався показ фільму в Абуджі

Перед демонстрацією фільму Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Нігерія Іван Холостенко звернувся до дипломатів та представників нігерійських урядових та бізнес кіл. Він зауважив, що 2 роки тому росія почала неспровоковану і невиправдану агресію проти України, тож вже протягом 2-ох років Україна бореться за свободу та краще майбутнє для українських дітей.

Ці 730 днів повномасштабної війни — це 2 роки смутку та зруйнованих міст і людських долей. Водночас, це 2 роки сили, сміливості та хоробрості українців. І зараз, ми побачимо фільм про 20 днів життя міста, яке перебувало в облозі майже три місяці. Це багато чи мало для людей, які день за днем були під загрозою терору, невизначеності та безнадії? Просто уявіть це, і потім, під час перегляду фільму порівняйте свої почуття та уяву — вказав він.

Як модератор показу перед глядачами виступила й Поліна Бучак. Вона розповіла, що до 24 лютого Маріуполь був чудовим оазисом південно-східної України на узбережжі Азовського моря. Проте два роки тому росія знищила та окупувала це місто.

Під час того, як ми тут сидимо, Маріуполя більше не існує, росія зрівняла його з землею. Місто було свідком багатьох смертей, і зараз воно у руїнах. "20 днів у Маріуполі" — це перший український документальний фільм, номінований на Оскар, і перший, який виграв БАФТА (британська кінопремія — ред.). Події Маріуполя зафільмовані під гуркіт вибухів. Ми не повинні мовчати після цього фільму, ми повинні говорити, це найголовніше — сказала вона.

Враження від фільму

Після завершення показу у залі панувала тиша. Згодом посол Іван Холостенко вийшов до аудиторії та подякував усім не лише за їхню присутність, а й за те, що вони долучилися розділити цей вечір з Україною.

Емоції від фільму були такими сильними, що іноземним представникам було важко виразити свої враження словами.

Представниця Міністерства молоді та спорту Нігерії, Мері-Енн наголосила, що ця стрічка — можливість для кожного побачити, що насправді відбувалося в Україні.

Коли бачиш ці всі докази, того, що було в України — це дуже сильно зачіпає. Мене найбільше вразила історія батьківства у фільмі, історії матерів, які рятували дітей. Те, що ми бачимо у засобах масової інформації, — це лише загальна картинка. А у фільмі — ти бачиш момент, коли мати втрачає своє дитя на руках. Ми молимося і сподіваємося, що ця війна якомога швидше завершиться — зазначила вона.

Голова політичного і торговельного відділу посольства Швеції в Республіці Нігерія Фредрік Осберг поділився тим, що протягом фільму не міг стримати сліз від побаченого.