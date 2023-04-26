Disney подает в суд на губернатора Флориды ДеСантиса из-за захвата парка

Детали

Иск, поданный в Таллахасси, был подан через несколько минут после того, как наблюдательный совет Disney World, назначенный ДеСантисом, проголосовал за аннулирование соглашения, согласно которому решения по проектированию и строительству тематических парков находились в руках компании.

Это последний конфликт во вражде между ДеСантисом, республиканцем, который, как ожидается, будет баллотироваться на пост президента США, и Disney, влиятельным политическим игроком и крупным туристическим двигателем во Флориде.

Спор с Disney вызвал серьезную критику со стороны соперников губернатора в Белом доме и бизнес-лидеров, которые рассматривают его как исключительный отказ от принципов консерватизма.

Борьба началась в прошлом году после того, как Disney, столкнувшись со значительным давлением, публично выступил против закона штата, запрещающего уроки сексуальной ориентации и гендерной идентичности в младших классах.

В качестве наказания ДеСантис захватил самоуправляемый район Disney World и назначил новый совет наблюдателей, который будет контролировать муниципальные службы в крупных тематических парках. Но до прихода нового совета директоров компания протолкнула соглашение, которое лишило новых руководителей значительной части их полномочий.

ДеСантис также пообещал дополнительное возмездие, предложив усилить государственный надзор за аттракционами и монорельсовой дорогой на курорте, а также предложение построить поблизости тюрьму.

Disney заявила, что все соглашения, заключенные с предыдущим советом директоров, были законными и одобрены на публичном форуме. Генеральный директор Disney Боб Айгер также сказал, что любые действия против компании, которые угрожают рабочим местам или расширению на ее курорте во Флориде, были не только против бизнеса, но и против Флориды.