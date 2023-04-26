Disney подає до суду на губернатора Флориди ДеСантіса через захоплення парку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У середу Disney подала до суду на губернатора Флориди Рона ДеСантіса через захоплення республіканцями тематичного парку, стверджуючи, що губернатор провів «цілеспрямовану кампанію відплати з боку уряду». Про це пише АР, інформує УНН.
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Позов, поданий у Таллахассі, був поданий через кілька хвилин після того, як наглядова рада Disney World, призначена ДеСантісом, проголосувала за анулювання угоди, згідно з якою рішення щодо проектування та будівництва тематичних парків перебували в руках компанії.
Це останній конфлікт у ворожнечі між ДеСантісом, республіканцем, який, як очікується, балотуватиметься на пост президента США, і Disney, впливовим політичним гравцем і великим туристичним двигуном у Флориді.
Суперечка з Disney викликала серйозну критику з боку суперників губернатора в Білому домі та бізнес-лідерів, які розглядають його як виняткову відмову від принципів консерватизму.
Боротьба почалася минулого року після того, як Disney, зіткнувшись зі значним тиском, публічно виступив проти закону штату, який забороняє уроки сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності у молодших класах.
Як покарання ДеСантіс захопив самоврядний район Disney World і призначив нову раду спостерігачів, яка контролюватиме муніципальні служби у великих тематичних парках. Але до приходу нової ради директорів компанія проштовхнула угоду, яка позбавила нових керівників значної частини їхніх повноважень.
ДеСантіс також пообіцяв додаткову відплату, запропонувавши посилити державний нагляд за атракціонами та монорейковою дорогою на курорті, а також пропозицію збудувати поблизу в'язницю.
Disney заявила, що всі угоди, укладені з попередньою радою директорів, були законними та схвалені на публічному форумі. Генеральний директор Disney Боб Айгер також сказав, що будь-які дії проти компанії, які загрожують робочим місцям або розширенню на її курорті у Флориді, були не лише проти бізнесу, а й проти Флориди.