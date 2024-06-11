В россии начался второй этап ядерных учений: что известно

В рф стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. На этом этапе российские и белорусские военные должны отработать "вопросы совместной подготовки" к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Об этом УНН пишет из ссылки на русскую службу BBC.

Детали

Как утверждают в мо рф, на этом этапе учения должны отработать "вопросы совместной подготовки" к боевому применению нестратегического ядерного оружия

О проведении учений российское минобороны объявило 6 мая. Такое поручение дал президент владимир путин "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес российской федерации".

Дополнение

Первый этап учений начался 21 мая. В нем был задействован комплекс "Искандер" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Беларусь начала проверку носителей тактического ядерного оружия 7 мая.