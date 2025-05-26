У Швейцарії біля лакшері курорту знайшли тіла п'яти лижників
Київ • УНН
Неподалік швейцарського курорту Церматт рятувальники виявили тіла п'яти лижників, які зникли під час сходження на гору Рімпфішхорн. Розпочато розслідування інциденту.
Тіла п'яти лижників було знайдено рятувальниками неподалік швейцарського розкішного курорту Церматт напередодні, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Вони були виявлені наступного дня після того, як група альпіністів, що піднімалася на Рімпфішхорн - вершину висотою 4199 метрів в Альпах Вале - повідомила екстрені служби про кілька пар лиж, залишених без нагляду біля вершини.
Повітряні та наземні пошуки призвели до виявлення тіл нижче вершини на льодовику Адлер, повідомила місцева поліція Валі у своїй заяві у неділю.
Жертв знайшли на різній висоті на уламках лавини у високогірних районах неподалік швейцарсько-італійського кордону.
Три тіла було виявлено в одному районі, а ще два було виявлено вище на вузькій ділянці снігу, повідомила рятувальна служба Air Zermatt.
П'яту пару лиж було пізніше знайдено під час пошуків, що підтверджує, що група подорожувала у складі п'яти осіб. Їхні особи поки офіційно не розголошуються.
Прокуратура розпочала розслідування обставин інциденту.
В іншому інциденті в п'ятницю ввечері Air Zermatt також брала участь у складній гірській рятувальній операції на Фішерхернері, де чотири альпіністи опинилися у скрутному становищі через туман і сильний вітер.
Першу спробу евакуації довелося скасувати через погодні умови, але друга спроба відразу після опівночі дозволила всім чотирьом опинитися у безпеці.
Доповнення
Церматт - один із найпрестижніших гірськолижних курортів Швейцарії, який відвідують заможні британські та інші європейські лижники. Але сходження на Римпфішхорн вважається складнішою експедицією, приблизно за п'ять годин їзди від курорту.
Існує кілька підходів до сходження, усі з яких вимагають ночівлі у високогірній хатині. З Церматта зазвичай піднімаються на підйомниках до Блаухерда на висоті 2570 метрів.
У швейцарських Альпах знайшли мертвими п'ятьох лижників11.03.24, 09:00 • 27533 перегляди