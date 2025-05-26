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В Швейцарии возле лакшери курорта нашли тела пяти лыжников

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Неподалеку от швейцарского курорта Церматт спасатели обнаружили тела пяти лыжников, которые пропали во время восхождения на гору Римпфишхорн. Начато расследование инцидента.

В Швейцарии возле лакшери курорта нашли тела пяти лыжников

Тела пяти лыжников были найдены спасателями неподалеку от швейцарского роскошного курорта Церматт накануне, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Они были обнаружены на следующий день после того, как группа альпинистов, поднимавшаяся на Римпфишхорн - вершину высотой 4199 метров в Альпах Вале - сообщила экстренным службам о нескольких парах лыж, оставленных без присмотра возле вершины.

Воздушные и наземные поиски привели к обнаружению тел ниже вершины на леднике Адлер, сообщила местная полиция Вали в своем заявлении в воскресенье.

Жертв нашли на разной высоте на обломках лавины в высокогорных районах недалеко от швейцарско-итальянской границы.

Три тела были обнаружены в одном районе, а еще два были обнаружены выше на узком участке снега, сообщила спасательная служба Air Zermatt.

Пятая пара лыж была позже найдена во время поисков, что подтверждает, что группа путешествовала в составе пяти человек. Их личности пока официально не разглашаются.

Прокуратура начала расследование обстоятельств инцидента.

В другом инциденте в пятницу вечером Air Zermatt также принимала участие в сложной горной спасательной операции на Фишерхернери, где четыре альпиниста оказались в затруднительном положении из-за тумана и сильного ветра.

Первую попытку эвакуации пришлось отменить из-за погодных условий, но вторая попытка сразу после полуночи позволила всем четверым оказаться в безопасности.

Дополнение

Церматт - один из самых престижных горнолыжных курортов Швейцарии, который посещают состоятельные британские и другие европейские лыжники. Но восхождение на Римпфишхорн считается более сложной экспедицией, примерно в пяти часах езды от курорта.

Существует несколько подходов к восхождению, все из которых требуют ночевки в высокогорной хижине. Из Церматта обычно поднимаются на подъемниках до Блаухерда на высоте 2570 метров.

В швейцарских Альпах нашли мертвыми пятерых лыжников11.03.24, 09:00 • 27533 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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