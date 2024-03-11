В швейцарских Альпах нашли мертвыми пятерых лыжников

Пятерых лыжников, пропавших без вести во время горнолыжного тура в Швейцарии, нашли мертвыми, а шестого лыжника все еще ищут, говорится в заявлении полиции в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лыжники, пятеро членов одной семьи, пропали без вести возле горы Тет-Бланш в субботу на трассе Церматт-Аролла, вблизи горы Маттерхорн в Альпах, которая находится на границе между Швейцарией и Италией.

По данным полиции, тела были обнаружены в воскресенье в секторе Тет-Бланш.

Согласно предварительному заявлению полиции, лыжникам было от 21 до 58 лет. Пятеро принадлежали к одной семье из кантона Вале, а шестой человек - из кантона Фрибур.

Полиция не раскрывает личности найденных мертвыми.

Дополнение

Церматт - популярный горный курорт, известный горнолыжным спортом и привлекающий туристов со всего мира.