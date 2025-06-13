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Ryanair штрафуватиме порушників спокою на борту: мінімум 500 євро

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Ryanair вводить штрафи від 500 євро для пасажирів за агресивну поведінку під час польоту. Компанія прагне зменшити кількість інцидентів на борту та уникнути затримок рейсів.

Ryanair штрафуватиме порушників спокою на борту: мінімум 500 євро

Найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair запроваджує нову фінансову санкцію для пасажирів, які поводяться агресивно чи недисципліновано під час рейсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

У авіакомпанії зазначають, що розмір штрафу стартує від 500 євро. Його стягуватимуть безпосередньо з банківської картки, якою було здійснене бронювання квитка. Такі зміни вже внесені до політики Ryanair.

Неприпустимо, щоб пасажири страждали від зайвих незручностей через поведінку одного недисциплінованого пасажира

- заявив представник авіакомпанії.

У компанії наголошують, що цей крок має стати "стримувальним фактором" і допомогти викорінити деструктивну поведінку на борту.

У Німеччині літак Ryanair здійснив екстрену посадку через турбулентність, дев’ятеро постраждалих – ЗМІ05.06.25, 10:53 • 3272 перегляди

Додатково

Як нагадують у Ryanair, порушення на борту неодноразово спричиняли затримки та зміни маршрутів. Зокрема, у січні 2025 року авіакомпанія подала позов на суму 15 тисяч євро до пасажира, через якого рейс з Дубліна до Лансароте (Канарські острови) був змушений приземлитися у португальському місті Порту.

Також Ryanair, яка у 2024 році перевезла понад 200 мільйонів пасажирів, закликає Євросоюз обмежити продаж алкоголю в аеропортах, аби зменшити кількість інцидентів до посадки на борт.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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