Ryanair штрафуватиме порушників спокою на борту: мінімум 500 євро
Київ • УНН
Ryanair вводить штрафи від 500 євро для пасажирів за агресивну поведінку під час польоту. Компанія прагне зменшити кількість інцидентів на борту та уникнути затримок рейсів.
Найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair запроваджує нову фінансову санкцію для пасажирів, які поводяться агресивно чи недисципліновано під час рейсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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У авіакомпанії зазначають, що розмір штрафу стартує від 500 євро. Його стягуватимуть безпосередньо з банківської картки, якою було здійснене бронювання квитка. Такі зміни вже внесені до політики Ryanair.
Неприпустимо, щоб пасажири страждали від зайвих незручностей через поведінку одного недисциплінованого пасажира
У компанії наголошують, що цей крок має стати "стримувальним фактором" і допомогти викорінити деструктивну поведінку на борту.
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Як нагадують у Ryanair, порушення на борту неодноразово спричиняли затримки та зміни маршрутів. Зокрема, у січні 2025 року авіакомпанія подала позов на суму 15 тисяч євро до пасажира, через якого рейс з Дубліна до Лансароте (Канарські острови) був змушений приземлитися у португальському місті Порту.
Також Ryanair, яка у 2024 році перевезла понад 200 мільйонів пасажирів, закликає Євросоюз обмежити продаж алкоголю в аеропортах, аби зменшити кількість інцидентів до посадки на борт.