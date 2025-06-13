Ryanair будет штрафовать нарушителей спокойствия на борту: минимум 500 евро

$41.490.02
48.080.63
ukenru
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
09:49 • 4394 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 15495 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 44312 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 133182 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 124257 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 68649 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 103930 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 49620 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 65507 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 58912 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
89%
749мм
Популярные новости
"Нация львов": израильская армия подтвердила атаку на ядерные объекты Ирана13 июня, 01:11 • 24709 просмотра
"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев13 июня, 02:16 • 24710 просмотра
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ13 июня, 02:53 • 26043 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 22792 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 25550 просмотра
публикации
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 19285 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 19901 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 26604 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 133197 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 124268 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 14103 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 33540 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 101607 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 113525 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 137855 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Ryanair будет штрафовать нарушителей спокойствия на борту: минимум 500 евро

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Ryanair вводит штрафы от 500 евро для пассажиров за агрессивное поведение во время полета. Компания стремится уменьшить количество инцидентов на борту и избежать задержек рейсов.

Ryanair будет штрафовать нарушителей спокойствия на борту: минимум 500 евро

Крупнейший лоукост-перевозчик Европы Ryanair вводит новую финансовую санкцию для пассажиров, которые ведут себя агрессивно или недисциплинированно во время рейса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В авиакомпании отмечают, что размер штрафа стартует от 500 евро. Его будут взимать непосредственно с банковской карты, которой было осуществлено бронирование билета. Такие изменения уже внесены в политику Ryanair.

Недопустимо, чтобы пассажиры страдали от лишних неудобств из-за поведения одного недисциплинированного пассажира

- заявил представитель авиакомпании.

В компании подчеркивают, что этот шаг должен стать "сдерживающим фактором" и помочь искоренить деструктивное поведение на борту.

В Германии самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за турбулентности, девять пострадавших – СМИ05.06.25, 10:53 • 3272 просмотра

Дополнительно

Как напоминают в Ryanair, нарушения на борту неоднократно вызывали задержки и изменения маршрутов. В частности, в январе 2025 года авиакомпания подала иск на сумму 15 тысяч евро к пассажиру, из-за которого рейс из Дублина в Лансароте (Канарские острова) был вынужден приземлиться в португальском городе Порту.

Также Ryanair, которая в 2024 году перевезла более 200 миллионов пассажиров, призывает Евросоюз ограничить продажу алкоголя в аэропортах, чтобы уменьшить количество инцидентов до посадки на борт.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Ryanair
Немецкая волна
Европейский Союз
Канарские острова
Бельгия
Германия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9