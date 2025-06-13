Ryanair будет штрафовать нарушителей спокойствия на борту: минимум 500 евро

Крупнейший лоукост-перевозчик Европы Ryanair вводит новую финансовую санкцию для пассажиров, которые ведут себя агрессивно или недисциплинированно во время рейса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В авиакомпании отмечают, что размер штрафа стартует от 500 евро. Его будут взимать непосредственно с банковской карты, которой было осуществлено бронирование билета. Такие изменения уже внесены в политику Ryanair.

Недопустимо, чтобы пассажиры страдали от лишних неудобств из-за поведения одного недисциплинированного пассажира - заявил представитель авиакомпании.

В компании подчеркивают, что этот шаг должен стать "сдерживающим фактором" и помочь искоренить деструктивное поведение на борту.

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Дополнительно

Как напоминают в Ryanair, нарушения на борту неоднократно вызывали задержки и изменения маршрутов. В частности, в январе 2025 года авиакомпания подала иск на сумму 15 тысяч евро к пассажиру, из-за которого рейс из Дублина в Лансароте (Канарские острова) был вынужден приземлиться в португальском городе Порту.

Также Ryanair, которая в 2024 году перевезла более 200 миллионов пассажиров, призывает Евросоюз ограничить продажу алкоголя в аэропортах, чтобы уменьшить количество инцидентов до посадки на борт.