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путин и Трамп могут встретиться "в любой момент" - ушаков

Киев • УНН

 • 1910 просмотра

Помощник диктатора Путина Юрий Ушаков сообщил, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость. Время и место пока трудно назвать, но такая встреча возможна в любой момент.

путин и Трамп могут встретиться "в любой момент" - ушаков

Вопрос о возможной встрече российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент.

Об этом утверждает помощник российского диктатора путина юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.        

Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно

 - заявил ушаков в интервью автору и ведущему программы "москва. кремль. путин" телеканала "Россия-1.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках проведения этой встречи, Ушаков сказал:

Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров

Также он утверждает, что якобы возможно, что состоится встреча, к которой будут готовиться серьезно команды, а возможно, лидеры условятся просто повидаться и лично обговорить какие-то вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин заявил, что готов к контактам и встречам с президентом США Дональдом Трампом. По словам путина, он "с большим уважением" относится к американскому политику и считает, что его инициативы в деле урегулирования войны в Украине искренни.

4 июня сообщалось, что Трамп заявил, что провел разговор с путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

25 июня Зеленский и Трамп провели встречу на полях саммита НАТО. Трамп заявил, что во время встречи не говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским о прекращении огня и заявил, что украинский лидер был любезен. Также Трамп заявил, что хочет поговорить с путиным.

Президент Зеленский сообщал, что в Гааге он обсуждал с президентом Трампом вопросы, связанные с системами Patriot. Речь также шла о двусторонних отношениях после подписания соответствующего соглашения. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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