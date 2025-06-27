путин заявил, что открыт к переговорам с Трампом

Российский диктатор владимир путин заявил, что готов к контактам и встречам с президентом США Дональдом Трампом. По словам путина, он "с большим уважением" относится к американскому политику и считает, что его инициативы в деле урегулирования войны в Украине искренни. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, путин заявил, что открыт к контактам и встречам, в том числе с Трампом.

Также отмечено, что глава рф "относится с очень большим уважением к Трампу". Он подчеркнул, что "усилия президента США по урегулированию в Украине искренни".

Дополнение

Песков заявил, что даты третьего раунда переговоров в Стамбуле определятся после завершения обмена пленными. Он также отметил, что "мир через силу" не применяется к России, но она заинтересована в усилиях США по Украине.