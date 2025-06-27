путін заявив, що відкритий до переговорів з Трампом

російський диктатор володимир путін заявив, що готовий до контактів і зустрічей із президентом США Дональдом Трампом. За словами путіна, він "з великою повагою" ставиться до американського політика та вважає, що його ініціативи у справі врегулювання війни в Україні є щирими. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, путін заявив, що відкритий до контактів та зустрічей, у тому числі з Трампом.

Також зазначено, що глава рф "ставиться з дуже великою повагою до Трампу". він наголосив, що "зусилля президента США щодо врегулювання в Україні щирі".

Доповнення

пєсков заявив, що дати третього раунду переговорів у Стамбулі визначаться після завершення обміну полоненими. Він також зазначив, що "мир через силу" не застосовується до росії, але вона зацікавлена у зусиллях США щодо України.