путін заявив, що відкритий до переговорів з Трампом

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
15:44 • 650 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
15:12 • 14263 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
13:18 • 15368 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
13:01 • 62806 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
10:27 • 37290 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:12 • 55784 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
27 червня, 09:36 • 53348 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
27 червня, 09:07 • 50111 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 216664 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 138116 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
52%
745мм
Популярнi новини
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні27 червня, 06:13 • 75858 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову27 червня, 06:15 • 73188 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:3027 червня, 09:20 • 60106 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 54716 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 33853 перегляди
Публікації
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
15:12 • 14264 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 35083 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
13:01 • 62807 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 55744 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 168384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції15:37 • 2580 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci14:27 • 8156 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 35083 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 10:28 • 23192 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 96264 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

путін заявив, що відкритий до переговорів з Трампом

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Російський диктатор володимир путін заявив про готовність до контактів з Дональдом Трампом, висловлюючи повагу до його ініціатив щодо врегулювання війни в Україні. У кремлі наголошують на щирості зусиль Трампа та відкриті до переговорів.

путін заявив, що відкритий до переговорів з Трампом

російський диктатор володимир путін заявив, що готовий до контактів і зустрічей із президентом США Дональдом Трампом. За словами путіна, він "з великою повагою" ставиться до американського політика та вважає, що його ініціативи у справі врегулювання війни в Україні є щирими. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, путін заявив, що відкритий до контактів та зустрічей, у тому числі з Трампом.

Також зазначено, що глава рф "ставиться з дуже великою повагою до Трампу". він наголосив, що "зусилля президента США щодо врегулювання в Україні щирі".

Доповнення

пєсков заявив, що дати третього раунду переговорів у Стамбулі визначаться після завершення обміну полоненими. Він також зазначив, що "мир через силу" не застосовується до росії, але вона зацікавлена у зусиллях США щодо України.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9