путін і Трамп можуть зустрітися "будь-коли" – Ушаков

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
Ексклюзив
10:23 • 10904 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 69987 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 87318 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 52883 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 76857 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 135126 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 172153 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 87132 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 227009 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 58058 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
72%
744мм
Популярнi новини
Ворожа атака на Львівщину: під ударом опинилася критична інфраструктура29 червня, 03:34 • 27719 перегляди
У Деснянському районі Києва розквітло лавандове поле29 червня, 04:41 • 24616 перегляди
Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла07:19 • 18144 перегляди
Сенат США підтримав податковий закон Трампа. Ілон Маск розкритикував його07:28 • 23942 перегляди
Речник Сил оборони Півдня відповів, чи Сили оборони відходять з Кам'янського08:36 • 17830 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 70052 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 172184 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 166838 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 227030 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 160750 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці11:06 • 9784 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl09:35 • 10208 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 87355 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 31185 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 40709 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
MIM-104 Patriot
Су-34

путін і Трамп можуть зустрітися "будь-коли" – Ушаков

Київ • УНН

 • 2444 перегляди

Помічник диктатора путіна юрій ушаков повідомив, що питання можливої зустрічі путіна і трампа опрацьовується, але поки не перейшло в практичну площину. Час і місце поки важко назвати, але така зустріч можлива будь-коли.

путін і Трамп можуть зустрітися "будь-коли" – Ушаков

Питання про можливу зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа опрацьовується, але поки не перейшло у практичну площину, про час і місце її проведення сказати важко, але вона можлива в будь-який момент.

Про це стверджує помічник російського диктатора путіна юрій ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.        

Триває робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки в практичну площину не перейшло. Але сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли - поки сказати важко, звичайно

 - заявив ушаков в інтерв'ю автору і ведучому програми "москва. кремль. путін" телеканалу "росія-1.

Відповідаючи на уточнююче запитання про терміни проведення цієї зустрічі, Ушаков сказав:

Це в будь-який момент може бути. Розумієте, це багато в чому залежить від лідерів

Також він стверджує, що нібито можливо, що відбудеться зустріч, до якої будуть готуватися серйозно команди, а можливо, лідери домовляться просто побачитися й особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін заявив, що готовий до контактів і зустрічей з президентом США Дональдом Трампом. За словами путіна, він "з великою повагою" ставиться до американського політика і вважає, що його ініціативи у справі врегулювання війни в Україні щирі.

4 червня повідомлялося, що Трамп заявив, що провів розмову з путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, що призведе до негайного миру".

25 червня Зеленський і Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО. Трамп заявив, що під час зустрічі не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про припинення вогню і заявив, що український лідер був люб'язним. Також Трамп заявив, що хоче поговорити з путіним.

Президент Зеленський повідомляв, що в Гаазі він обговорював з президентом Трампом питання, пов'язані з системами Patriot. Йшлося також про двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9