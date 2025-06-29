путін і Трамп можуть зустрітися "будь-коли" – Ушаков
Київ • УНН
Помічник диктатора путіна юрій ушаков повідомив, що питання можливої зустрічі путіна і трампа опрацьовується, але поки не перейшло в практичну площину. Час і місце поки важко назвати, але така зустріч можлива будь-коли.
Питання про можливу зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа опрацьовується, але поки не перейшло у практичну площину, про час і місце її проведення сказати важко, але вона можлива в будь-який момент.
Про це стверджує помічник російського диктатора путіна юрій ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Триває робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки в практичну площину не перейшло. Але сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли - поки сказати важко, звичайно
Відповідаючи на уточнююче запитання про терміни проведення цієї зустрічі, Ушаков сказав:
Це в будь-який момент може бути. Розумієте, це багато в чому залежить від лідерів
Також він стверджує, що нібито можливо, що відбудеться зустріч, до якої будуть готуватися серйозно команди, а можливо, лідери домовляться просто побачитися й особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін заявив, що готовий до контактів і зустрічей з президентом США Дональдом Трампом. За словами путіна, він "з великою повагою" ставиться до американського політика і вважає, що його ініціативи у справі врегулювання війни в Україні щирі.
4 червня повідомлялося, що Трамп заявив, що провів розмову з путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, що призведе до негайного миру".
25 червня Зеленський і Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО. Трамп заявив, що під час зустрічі не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про припинення вогню і заявив, що український лідер був люб'язним. Також Трамп заявив, що хоче поговорити з путіним.
Президент Зеленський повідомляв, що в Гаазі він обговорював з президентом Трампом питання, пов'язані з системами Patriot. Йшлося також про двосторонні відносини після підписання відповідної угоди.