Питання про можливу зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа опрацьовується, але поки не перейшло у практичну площину, про час і місце її проведення сказати важко, але вона можлива в будь-який момент.

Про це стверджує помічник російського диктатора путіна юрій ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Триває робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки в практичну площину не перейшло. Але сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли - поки сказати важко, звичайно