Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Киев • УНН
Престижный лондонский клуб Garrick Club, основанный в 1831 году, принял актрис Джуди Денч и Сиан Филлипс в качестве первых женщин-членов.
Лондонский клуб Garrick Club, многие годы бывший под пристальным вниманием из-за мужской исключительности, впервые открыл двери для женщин, - актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс станут первыми членами этого клуба. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Лондонский клуб Garrick Club пригласил в свой состав первых женщин. Актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс названы выдающимися участницами Garrick Club.
Это сделало их первыми женщинами за 193-летнюю историю клуба, которым разрешили присоединиться к клубу, отмечает The Guardian.
Справка
Garrick Club основан в 1831 году. Учреждение расположено в районе Ковент-Гарден в центре Лондона; насчитывает среди своих членов многочисленных судей и юристов, журналистов, высокопоставленных государственных служащих и политических лидеров.
Как и другие престижные клубы, Garrick Club был зарезервирован для мужчин в соответствии с древним правилом, которое регулярно осуждалось как архаичное. Согласно списку, который опубликовал The Guardian в марте, в число участников клуба входят король Чарльз III, а также актеры Брайан Кокс и Бенедикт Камбербэтч.
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89-летняя Джуди Денч, получила признание за свои роли в кино и на сцене. Среди знаменательных работ актрисы: Королевская шекспировская компания, а также фильмы о Джеймсе Бонде.
Шан Филлипс, которой 91 год, сделала не менее выдающуюся карьеру в кино, театре и на телевидении, а в 2016 году получила звание дамы за заслуги в области драматургии.
Традиции меняются медленно
Около 60% членов центрального лондонского учреждения проголосовали в мае 2024 года за прием женщин, отменив несколько предыдущих голосований, которые заблокировали предложения по реформированию правил клуба.
Хотя ряд женщин, занимавших руководящие должности в британском истеблишменте, были немедленно номинированы в качестве потенциальных членов, в том числе британский антиковед, кембриджский профессор Мэри Берд; бывший министр внутренних дел Эмбер Радд; ведущая новостей Channel 4 Кэти Ньюман и так далее, однако процесс вступления в состав Garrick Club остается непростым. Принятие может занять от двух до пяти лет и несмотря на голосование, вероятно клуб не примет своих первых женщин до 2026 года.
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