Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Лондонский клуб Garrick Club, многие годы бывший под пристальным вниманием из-за мужской исключительности, впервые открыл двери для женщин, - актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс станут первыми членами этого клуба. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Лондонский клуб Garrick Club пригласил в свой состав первых женщин. Актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс названы выдающимися участницами Garrick Club.

Это сделало их первыми женщинами за 193-летнюю историю клуба, которым разрешили присоединиться к клубу, отмечает The Guardian.

Справка

Garrick Club основан в 1831 году. Учреждение расположено в районе Ковент-Гарден в центре Лондона; насчитывает среди своих членов многочисленных судей и юристов, журналистов, высокопоставленных государственных служащих и политических лидеров.

Как и другие престижные клубы, Garrick Club был зарезервирован для мужчин в соответствии с древним правилом, которое регулярно осуждалось как архаичное. Согласно списку, который опубликовал The Guardian в марте, в число участников клуба входят король Чарльз III, а также актеры Брайан Кокс и Бенедикт Камбербэтч.

Ко Дню вооруженных сил в Британии представили новый портрет короля Чарльза III

89-летняя Джуди Денч, получила признание за свои роли в кино и на сцене. Среди знаменательных работ актрисы: Королевская шекспировская компания, а также фильмы о Джеймсе Бонде.

Шан Филлипс, которой 91 год, сделала не менее выдающуюся карьеру в кино, театре и на телевидении, а в 2016 году получила звание дамы за заслуги в области драматургии.

Традиции меняются медленно

Около 60% членов центрального лондонского учреждения проголосовали в мае 2024 года за прием женщин, отменив несколько предыдущих голосований, которые заблокировали предложения по реформированию правил клуба.

Хотя ряд женщин, занимавших руководящие должности в британском истеблишменте, были немедленно номинированы в качестве потенциальных членов, в том числе британский антиковед, кембриджский профессор Мэри Берд; бывший министр внутренних дел Эмбер Радд; ведущая новостей Channel 4 Кэти Ньюман и так далее, однако процесс вступления в состав Garrick Club остается непростым. Принятие может занять от двух до пяти лет и несмотря на голосование, вероятно клуб не примет своих первых женщин до 2026 года.

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью