Ко Дню вооруженных сил в Британии представили новый портрет короля Чарльза III

По случаю Дня вооруженных сил в Британии, в Лондоне представили новый портрет короля Чарльза III. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

На снимке, сделанном в Большом коридоре Виндзорского замка, изображен монарх, одетый в церемониальный костюм фельдмаршала с медалями, мечом и орденами.

Отмечается, что фото короля Чарльза было сделано в ноябре прошлого года Хьюго Бернандом - постоянным королевским фотографом, который сделал официальные снимки коронации короля в 2023 году.

В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации

Дополнение

День Вооруженных Сил приходится на последнюю субботу июня и призван отдать дань уважения ветеранам, военнослужащим и семьям военнослужащих.

Напомним

Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Чарльзом III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.