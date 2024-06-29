Ко Дню вооруженных сил в Британии представили новый портрет короля Чарльза III
Киев • УНН
Новый официальный портрет короля Чарльза III в парадной военной одежде был представлен в День Вооруженных Сил Великобритании.
По случаю Дня вооруженных сил в Британии, в Лондоне представили новый портрет короля Чарльза III. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
На снимке, сделанном в Большом коридоре Виндзорского замка, изображен монарх, одетый в церемониальный костюм фельдмаршала с медалями, мечом и орденами.
Отмечается, что фото короля Чарльза было сделано в ноябре прошлого года Хьюго Бернандом - постоянным королевским фотографом, который сделал официальные снимки коронации короля в 2023 году.
В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации14 мая 2024, 17:48 • 43032 просмотра
Дополнение
День Вооруженных Сил приходится на последнюю субботу июня и призван отдать дань уважения ветеранам, военнослужащим и семьям военнослужащих.
Напомним
Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Чарльзом III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.