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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ко Дню вооруженных сил в Британии представили новый портрет короля Чарльза III

Ко Дню вооруженных сил в Британии представили новый портрет короля Чарльза III

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 08:49  •  1167 просмотра

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Новый официальный портрет короля Чарльза III в парадной военной одежде был представлен в День Вооруженных Сил Великобритании.

По случаю Дня вооруженных сил в Британии, в Лондоне представили новый портрет короля Чарльза III. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали 

На снимке, сделанном в Большом коридоре Виндзорского замка, изображен монарх, одетый в церемониальный костюм фельдмаршала с медалями, мечом и орденами.

Отмечается, что фото короля Чарльза было сделано в ноябре прошлого года Хьюго Бернандом - постоянным королевским фотографом, который сделал официальные снимки коронации короля в 2023 году.

В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации14 мая 2024, 17:48 • 43032 просмотра

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Дополнение

День Вооруженных Сил приходится на последнюю субботу июня и призван отдать дань уважения ветеранам, военнослужащим и семьям военнослужащих. 

Напомним

Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Чарльзом III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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