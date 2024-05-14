В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации

В Букингемском дворце представили первый официальный портрет британского короля Чарльза III после его коронации. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

"Первый официальный портрет короля Чарльз ІІІ после его коронации был представлен в Букингемском дворце. Огромное полотно, написанное маслом, показывает огромного короля Карла в униформе валлийской гвардии. Ярко-красное произведение размером примерно 8 футов 6 дюймов на 6 футов 6 дюймов принадлежит Джонатану Ео. На новом портрете король изображен с мечом в руке, а на плече - бабочка", - пишет издание.

Отмечается, что Джонатан Ео также является автором портретов бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, британского телеведущего Дэвида Аттенборо и пакистанской правозащитницы Малалы Юсуфзай.

"Ео решил использовать некоторые традиции королевского портрета - военное снаряжение, меч - но стремился достичь чего-то более современного, в частности с глубоким цветом и бабочкой", - добавляет издание.

Ео отметил, что в истории искусства бабочка символизирует метаморфозу и возрождение, а также бабочка отсылает к давнему интересу короля к окружающей среде.

Отмечается, что Ео начал писать портрет Чарльз III в июне 2021 года, когда он еще был принцем Уэльским. В общем монарх позировал для художника четыре раза, каждая из таких встреч длилась примерно час.

Напомним

Британский король Чарльз ІІІ и королева Камилла посетили пасхальную службу в воскресенье 31 марта 2024 года. Появление королевской четы ждали с нетерпением. Это было первое публичное выступление британского монарха после объявления диагноза рака.