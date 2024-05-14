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У Букінгемському палаці представили перший офіційний портрет короля Чарльз III після коронації

У Букінгемському палаці представили перший офіційний портрет короля Чарльз III після коронації

Київ • УНН

 • 43488 перегляди

Перший офіційний портрет короля Карла ІІІ після його коронації - олійна картина заввишки 8 футів, на якій монарх зображений у формі Уельської гвардії з мечем і метеликом, - був представлений у Букінгемському палаці.

У Букінгемському палаці представили перший офіційний портрет британського короля Чарльза III після його коронації. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

"Перший офіційний портрет короля Чарльз ІІІ після його коронації був представлений у Букінгемському палаці. Величезне полотно, написане олією, показує величезного короля Карла в уніформі валлійської гвардії. Яскраво-червоний твір розміром приблизно 8 футів 6 дюймів на 6 футів 6 дюймів належить Джонатану Єо. На новому портреті король зображений з мечем у руці, а на плечі - метелик", - пише видання.

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Зазначається, що Джонатан Єо також є автором портретів колишнього прем’єр-міністра Британії Тоні Блера, британського телеведучого Девіда Аттенборо та пакистанської правозахисниці Малали Юсуфзай.

"Єо вирішив використати деякі традиції королівського портрета - військове спорядження, меч - але прагнув досягти чогось більш сучасного, зокрема з глибоким кольором і метеликом", - додає видання.

Єо зазначив, що в історії мистецтва метелик символізує метаморфозу та відродження, а також метелик відсилає до давнього інтересу короля до навколишнього середовища.

Зазначається, що Єо почав писати портрет Чарльз ІІІ у червні 2021 року, коли він ще був принцом Вельським. Загалом монарх позував для художника чотири рази, кожна із таких зустрічей тривала приблизно годину.

Нагадаємо

Британський король Чарльз ІІІ і королева Камілла відвідали великодню службу в неділю 31 березня 2024 року. На появу королівського подружжя чекали з нетерпінням. Це був перший публічний виступ британського монарха після оголошення діагнозу раку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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