У Букінгемському палаці представили перший офіційний портрет короля Чарльз III після коронації
Київ • УНН
Перший офіційний портрет короля Карла ІІІ після його коронації - олійна картина заввишки 8 футів, на якій монарх зображений у формі Уельської гвардії з мечем і метеликом, - був представлений у Букінгемському палаці.
У Букінгемському палаці представили перший офіційний портрет британського короля Чарльза III після його коронації. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
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"Перший офіційний портрет короля Чарльз ІІІ після його коронації був представлений у Букінгемському палаці. Величезне полотно, написане олією, показує величезного короля Карла в уніформі валлійської гвардії. Яскраво-червоний твір розміром приблизно 8 футів 6 дюймів на 6 футів 6 дюймів належить Джонатану Єо. На новому портреті король зображений з мечем у руці, а на плечі - метелик", - пише видання.
Зазначається, що Джонатан Єо також є автором портретів колишнього прем’єр-міністра Британії Тоні Блера, британського телеведучого Девіда Аттенборо та пакистанської правозахисниці Малали Юсуфзай.
"Єо вирішив використати деякі традиції королівського портрета - військове спорядження, меч - але прагнув досягти чогось більш сучасного, зокрема з глибоким кольором і метеликом", - додає видання.
Єо зазначив, що в історії мистецтва метелик символізує метаморфозу та відродження, а також метелик відсилає до давнього інтересу короля до навколишнього середовища.
Зазначається, що Єо почав писати портрет Чарльз ІІІ у червні 2021 року, коли він ще був принцом Вельським. Загалом монарх позував для художника чотири рази, кожна із таких зустрічей тривала приблизно годину.
Нагадаємо
Британський король Чарльз ІІІ і королева Камілла відвідали великодню службу в неділю 31 березня 2024 року. На появу королівського подружжя чекали з нетерпінням. Це був перший публічний виступ британського монарха після оголошення діагнозу раку.