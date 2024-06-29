До Дня збройних сил у Британії представили новий портрет короля Чарльза III
Київ • УНН
Новий офіційний портрет короля Чарльза III у парадному військовому одязі був представлений у День Збройних Сил Великої Британії.
З нагоди Дня збройних сил у Британії, в Лондоні представили новий портрет короля Чарльза III. Про це пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
На знімку, зробленому у Великому коридорі Віндзорського замку, зображено монарха, одягненого в церемоніальний костюм фельдмаршала з медалями, мечем і орденами.
Зазначається, що фото короля Чарльза було зроблено в листопаді минулого року Г’юго Бернандом – постійним королівським фотографом, який зробив офіційні знімки коронації короля у 2023 році.
У Букінгемському палаці представили перший офіційний портрет короля Чарльз III після коронації14.05.24, 20:48 • 43492 перегляди
Доповнення
День Збройних Сил припадає на останню суботу червня і покликаний віддати шану ветеранам, військовослужбовцям та сім’ям військовослужбовців.
Нагадаємо
Банк Англії випустив в обіг нові банкноти з портретом короля Чарльзом III, поступово замінюючи попередні із зображенням королеви Єлизавети II.