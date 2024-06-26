Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна, сестра короля Чарльза III остается в больнице после инцидента с лошадью в ее загородном поместье. Ее муж Тим Лоуренс сообщил о состоянии здоровья принцессы. Пишет УНН со ссылкой на Die Presse.

Детали

Спустя три дня после инцидента с лошадью в ее загородном поместье, принцесса Анна все еще находится под наблюдением в больнице из-за полученных травм. "Она выйдет оттуда, когда будет готова", - сказал ее муж Тим Лоуренс в среду после посещения клиники в Бристоле. По словам вице-адмирала, 73-летняя сестра короля Чарльза III "медленно выздоравливает".

Тим Лоуренс поблагодарил медиков и сказал, что "глубоко тронут всеми прекрасными сообщениями", которые он получил.

Женщина получила травмы головы и сотрясение мозга когда она гуляла в своем имении Гаткомб Парк в Глостершире в воскресенье вечером. По сообщениям британских СМИ, принцесса Анна ничего не помнит об инциденте. По словам врачей, травмы могли быть вызваны ногами или головой лошади.

Справка

Принцесса Анна является дочерью королевы Елизаветы II и сестрой короля Чарльза III. Анна страстная всадница, - женщина участвовала в соревнованиях по троеборью на Олимпийских играх 1976 года.

Принцесса Кейт впервые появилась на публичном мероприятии с начала лечения рака - посетила парад по случаю дня рождения короля Чарльза