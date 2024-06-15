Принцесса Кейт впервые появилась на публичном мероприятии с начала лечения рака - посетила парад по случаю дня рождения короля Чарльза

Принцесса Уэльская Кейт, которая продолжает химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием, появилась на параде по случаю вынесения королевского флага. Как пишет ВВС, это первое публичное мероприятие, в котором она приняла участие с момента объявления ее диагноза, передает УНН.

Детали

В Кенсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет и даже ее план появления на параде по случаю вынесения королевского флага может измениться в последний момент.

В субботу Кейт вместе с другими членами королевской семьи будет принимать парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.

Церемония, в которой она планирует принять участие, это парад в честь дня рождения короля, который традиционно отмечают летом, а не в его фактический день рождения в ноябре.

На церемонии традиционно проходит военный парад и смотр войск с музыкой и представлениями.

В этом году, после лечения от рака, король будет в карете, а не на коне во время смотра войск на параде Конной гвардии.

По словам представителя Букингемского дворца, король Чарльз "радуется", что принцесса Уэльская будет на церемонии.

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По данным СМИ, герцогиню Кембриджскую увидели в стеклянной государственной карете британских монархов. Позже она также появится на балконе Букингемского дворца.

В сообщении, обнародованном накануне, Кейт рассказала, что в ее лечении "хороший прогресс" и объявила, что примет участие в параде в честь короля.

Но она также добавила, что терапия не завершена и продлится еще несколько месяцев.

"Впереди еще долгая дорога", - написала она в сообщении в своих соцсетях.

С тех пор, как в марте принцесса Уэльская обнародовала свой диагноз, опубликовав очень личное видео в соцсетях, никаких новых подробностей о состоянии ее здоровья из дворца не поступало.

Новое сообщение принцессы опубликовано со свежей фотографией, которую сделал фотограф Мэтт Портеус возле ее дома в Виндзоре.

Принцесса, однако, напоминает, что любые хорошие новости о ее болезни следует воспринимать с осторожностью.

"Любой, кто проходил химиотерапию, знает, что есть хорошие дни и плохие", - пояснила она.

"В один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но в другой - вы чувствуете себя сильнее, и хотите максимально использовать свое хорошее самочувствие", - продолжила Кейт.

"Я учусь терпению, прежде всего перед неопределенностью. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и даю себе столь необходимое время на исцеление", - добавила она.

Кейт также выразила благодарность за слова поддержки, которые она получала во время лечения, признавшись, что поражена их количеством и душевным теплом.

"Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир, и очень помогло нам обоим пережить трудные времена", - призналась она.