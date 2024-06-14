Кейт Міддлтон вперше з'явиться на публіці після діагнозу раку
Київ • УНН
Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, з нетерпінням чекає можливості відвідати парад з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ та взяти участь у кількох публічних заходах цього літа, оскільки вона продовжує лікування від раку та одужання.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у параді на честь дня народження короля Чарльза ІІІ у суботу, 15 липня. Після того, як у Кейт Міддлтон діагностували рак, вона не брала участі в публічних заходах. За її словами, вона продовжить лікування ще кілька місяців. Повідомлення з'явилось на офіційній сторінці Принца та Принцеси Уельських у мережі X, передає УНН.
Деталі
Я з нетерпінням чекаю на можливість відвідати парад з нагоди дня народження короля в ці вихідні зі своєю сім'єю і сподіваюся взяти участь у кількох публічних заходах влітку. Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності
Вона розповіла, що в неї бувають хороші і погані дні.
Я досягаю значних успіхів, але, як знає кожен, хто проходить хіміотерапію, бувають хороші і погані дні. У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і повинні дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли ви відчуваєте себе сильнішими, ви хочете отримати максимум користі від гарного самопочуття
Принцеса також подякувала усім, хто підтримував її останнім часом.
За останні кілька місяців я була вражена всіма цими добрими повідомленнями про підтримку. Це справді має величезне значення для нас з Вільямом і допомогло нам обом пережити важкі часи
Контекст
У березні Кейт Міддлтон повідомила, що після проведеної операції на черевній порожнині у неї діагностували рак. До офіційного повідомлення про онкологію принцеса деякий час не з'являлася на публіці, що породило безліч чуток.
Про планову госпіталізацію 42-річної принцеси Уельської повідомлялося в січні. За даними королівської родини, у лікарні Кейт Міддлтон пробула близько двох тижнів, після чого повернулася додому. Після операції участь принцеси у всіх майбутніх заходах було скасовано.
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