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Кейт Міддлтон вперше з'явиться на публіці після діагнозу раку

Кейт Міддлтон вперше з'явиться на публіці після діагнозу раку

Київ • УНН

 • 19953 перегляди

Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, з нетерпінням чекає можливості відвідати парад з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ та взяти участь у кількох публічних заходах цього літа, оскільки вона продовжує лікування від раку та одужання.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у параді на честь дня народження короля Чарльза ІІІ у суботу, 15 липня. Після того, як у Кейт Міддлтон діагностували рак, вона не брала участі в публічних заходах. За її словами, вона продовжить лікування ще кілька місяців. Повідомлення з'явилось на офіційній сторінці Принца та Принцеси Уельських у мережі X, передає УНН.

Деталі

Я з нетерпінням чекаю на можливість відвідати парад з нагоди дня народження короля в ці вихідні зі своєю сім'єю і сподіваюся взяти участь у кількох публічних заходах влітку. Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон

Вона розповіла, що в неї бувають хороші і погані дні.

Я досягаю значних успіхів, але, як знає кожен, хто проходить хіміотерапію, бувають хороші і погані дні. У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і повинні дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли ви відчуваєте себе сильнішими, ви хочете отримати максимум користі від гарного самопочуття

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон

Принцеса також подякувала усім, хто підтримував її останнім часом.

За останні кілька місяців я була вражена всіма цими добрими повідомленнями про підтримку. Це справді має величезне значення для нас з Вільямом і допомогло нам обом пережити важкі часи

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон

Контекст

У березні Кейт Міддлтон повідомила, що після проведеної операції на черевній порожнині у неї діагностували рак. До офіційного повідомлення про онкологію принцеса деякий час не з'являлася на публіці, що породило безліч чуток.

Про планову госпіталізацію 42-річної принцеси Уельської повідомлялося в січні. За даними королівської родини, у лікарні Кейт Міддлтон пробула близько двох тижнів, після чого повернулася додому. Після операції участь принцеси у всіх майбутніх заходах було скасовано.

Вже розпочала хімієтерапію і, ймовріно, втрачає вагу: ЗМІ повідомили подробиці про стан здоров'я Кейт Міддлтон22.05.24, 20:13 • 23706 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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