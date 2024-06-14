Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примет участие в параде в честь дня рождения короля Чарльза III в субботу, 15 июля. После того, как у Кейт Миддлтон диагностировали рак, она не принимала участия в публичных мероприятиях. По ее словам, она продолжит лечение еще несколько месяцев. Сообщение появилось на официальной странице Принца и Принцессы Уэльских в сети X, передает УНН.

Детали

Я с нетерпением жду возможности посетить парад по случаю дня рождения короля в эти выходные со своей семьей и надеюсь принять участие в нескольких публичных мероприятиях летом. Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Она рассказала, что у нее бывают хорошие и плохие дни.

Я достигаю значительных успехов, но, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни вы чувствуете слабость, усталость и должны дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда вы чувствуете себя сильнее, вы хотите получить максимум пользы от хорошего самочувствия Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Принцесса также поблагодарила всех, кто поддерживал ее в последнее время.

За последние несколько месяцев я была поражена всеми этими добрыми сообщениями о поддержке. Это действительно имеет огромное значение для нас с Уильямом и помогло нам обоим пережить трудные времена Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Контекст

В марте Кейт Миддлтон сообщила, что после проведенной операции на брюшной полости у нее диагностировали рак. До официального сообщения об онкологии принцесса некоторое время не появлялась на публике, что породило множество слухов.

О плановой госпитализации 42-летней принцессы Уэльской сообщалось в январе. По данным королевской семьи, в больнице Кейт Миддлтон пробыла около двух недель, после чего вернулась домой. После операции участие принцессы во всех предстоящих мероприятиях было отменено.

Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон