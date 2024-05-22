Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая борется с раком, уже начала курс химиотерапии. Marca со ссылкой на источники сообщает, что Кейт Миддлтон страдает от потери волос и потери веса, передает УНН.

«Кейт Миддлтон страдает от потери волос и потери веса, поскольку она борется с раком», - говорится в сообщении.

Ранее принцесса Уэльская обнародовала диагноз и призвала уважать ее частную жизнь.

«Кейт и Уильям переживают ад за стенами дворца», - сказал National Enquirer высокопоставленный королевский придворный. Источник добавил, что королевская пара собирается «приложить немало усилий», чтобы скрыть болезнь от своих троих детей.

У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения

Однако, по словам инсайдера, также становится труднее скрыть новости от принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

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Издание также отмечает, что принц Уильям сейчас взял на себя больше обязанностей, чем когда-либо, чтобы убедиться, что он может заботиться о своей жене.

Он гарантировал, что он ставит семью выше долга, где только может, и это не изменилось, согласно королевскому источнику.

"Он пытается быть опорой (Кейт), в то же время заботится о детях и продолжает выполнять служебные обязанности", - добавил инсайдер. "Это неизведанная территория для них обоих.

"Он сокращает поездки и выполняет больше удаленных задач, давая понять, что Кейт и дети на первом месте".

Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью