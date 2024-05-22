Вже розпочала хімієтерапію і, ймовріно, втрачає вагу: ЗМІ повідомили подробиці про стан здоров'я Кейт Міддлтон
Київ • УНН
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, вже почала хіміотерапію і страждає від випадіння волосся і втрати ваги як побічних ефектів, повідомляють ЗМІ.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, вже розпочала курс хімієтерапії. Marca з посиланням на джерела повідомляє, що Кейт Міддлтон страждає від втрати волосся та втрати ваги, передає УНН.
"Кейт Міддлтон страждає від втрати волосся та втрати ваги, оскільки вона бореться з раком", - йдеться у повідомленні.
Раніше принцеса Уельська оприлюднила діагноз і закликала поважати її приватне життя.
"Кейт і Вільям переживають пекло за стінами палацу", — сказав National Enquirer високопоставлений королівський придворний. Джерело додало, що королівська пара збирається "докласти чимало зусиль", щоб приховати хворобу від своїх трьох дітей.
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Однак, за словами інсайдера, також стає важче приховати новини від принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
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Видання також зауважує, що принц Вільям наразі взяв на себе більше обов’язків, ніж будь-коли, щоб переконатися, що він може піклуватися про свою дружину.
Він гарантував, що він ставить сім'ю вище обов'язку, де тільки може, і це не змінилося, згідно з королівським джерелом.
"Він намагається бути опорою (Кейт), водночас піклується про дітей і продовжує виконувати службові обов’язки", — додав інсайдер. "Це незвідана територія для них обох.
"Він скорочує поїздки та виконує більше віддалених завдань, даючи зрозуміти, що Кейт і діти на першому місці".
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