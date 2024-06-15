Принцеса Кейт вперше з'явилась на публічному заході з початку лікування раку - відвідала парад з нагоди дня народження короля Чарльза

Принцеса Уельська Кейт, яка продовжує хімієтерапію у зв'язку з онкологічним захворюванням, зʼявилася на параді з нагоди винесення королівського прапора. Як пише ВВС, це перший публічний захід, в якому вона взяла участь з моменту оголошення її діагнозу, передає УНН.

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У Кенсінгтонському палаці, офіційній резиденції принца і принцеси Уельських, наголосили, що про повне повернення герцогині Кембриджської до церемоніальних обов'язків поки не йдеться і навіть її план появи на параді з нагоди винесення королівського прапора може змінитися в останній момент.

У суботу Кейт разом з іншими членами королівської сім'ї прийматиме парад, стоячи з дітьми на балконі Букінгемського палацу.

Церемонія, в якій вона планує взяти участь, це парад на честь дня народження короля, який традиційно відзначають влітку, а не в його фактичний день народження у листопаді.

На церемонії традиційно проходить військовий парад та огляд військ з музикою та виставами.

Цього року, після лікування від раку, король буде в кареті, а не на коні під час огляду військ на параді Кінної гвардії.

За словами речника Букінгемського палацу, король Чарльз "радіє", що принцеса Уельська буде на церемонії.

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За даними ЗМІ, герцогиню Кембриджську побачили у скляній державній кареті британських монархів. Пізніше вона також з’явиться на балконі Букінгемського палацу.

У повідомленні, оприлюдненому напередодні, Кейт розповіла, що в її лікуванні "хороший прогрес" і оголосила, що візьме участь у параді на честь короля.

Але вона також додала, що терапія не завершена і триватиме ще кілька місяців.

"Попереду ще довга дорога", - написала вона у повідомленні в своїх соцмережах.

З того часу, як у березні принцеса Уельська оприлюднила свій діагноз, опублікувавши дуже особисте відео у соцмережах, жодних нових подробиць про стан її здоров'я з палацу не надходило.

Нове повідомлення принцеси опубліковане зі свіжою фотографією, яку зробив фотограф Метт Портеус біля її будинку у Віндзорі.

Принцеса, однак, нагадує, що будь-які хороші новини про її хворобу слід сприймати з обережністю.

"Будь-хто, хто проходив хімієтерапію, знає, що є хороші дні і погані", - пояснила вона.

"Одного дня ви відчуваєте слабкість, втому, і тілу доводиться давати відпочивати. Але іншого - ви почуваєтеся сильніше, і хочете максимально використати своє гарне самопочуття", – продовжила Кейт.

"Я вчуся терпіння, насамперед перед невизначеністю. Приймаю кожен день таким, яким він є; прислухаюся до свого тіла і даю собі такий необхідний час на зцілення", - додала вона.

Кейт також висловила подяку за слова підтримки, які вона отримувала під час лікування, зізнавшись, що вражена їхньою кількістю та душевним теплом.

"Для нас із Вільямом це по-справжньому змінило світ, і дуже допомогло нам обом пережити важкі часи", - зізналася вона.