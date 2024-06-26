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Принцеса Анна: чоловік повідомив про стан її здоров'я після інциденту з конем

Київ • УНН

 • 102781 перегляди

Принцеса Анна, сестра короля Чарльза III, залишається в лікарні після травми голови і струсу мозку в результаті інциденту з конем в її заміському маєтку. Її чоловік Тім Лоуренс повідомляє про "повільне одужання".

Принцеса Анна: чоловік повідомив про стан її здоров'я після інциденту з конем

Принцеса Анна, сестра короля Чарльза ІІІ залишається в лікарні після інциденту з конем у її заміському маєтку. Її чоловік Тім Лоуренс повідомив про стан здоров’я принцеси. Пише УНН із посиланням на Die Presse.

Деталі

Через три дні після інциденту з конем у її заміському маєтку, принцеса Анна все ще перебуває під наглядом у лікарні через отримані травми. "Вона вийде звідти, коли буде готова", - сказав її чоловік Тім Лоуренс в середу після відвідин клініки в Брістолі. За словами віце-адмірала, 73-річна сестра короля Чарльза III "повільно одужує".

Тім Лоуренс подякував медикам і сказав, що "глибоко зворушений усіма прекрасними повідомленнями", які він отримав.

Жінка отримала травми голови та струс мозку коли вона гуляла у своєму маєтку Гаткомб Парк у Глостерширі в неділю ввечері. За повідомленнями британських ЗМІ, принцеса Анна нічого не пам'ятає про інцидент. За словами лікарів, травми могли бути спричинені ногами або головою коня.

Довідка

Принцеса Анна є дочкою королеви Єлизавети II та сестрою короля Чарльза III. Анна пристрасна вершниця, - жінка брала участь у змаганнях з триборства на Олімпійських іграх 1976 року.

Принцеса Кейт вперше з'явилась на публічному заході з початку лікування раку - відвідала парад з нагоди дня народження короля Чарльза15.06.24, 15:31 • 16730 переглядiв

Ігор Тележніков

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