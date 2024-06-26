Принцеса Анна: чоловік повідомив про стан її здоров'я після інциденту з конем
Київ • УНН
Принцеса Анна, сестра короля Чарльза III, залишається в лікарні після травми голови і струсу мозку в результаті інциденту з конем в її заміському маєтку. Її чоловік Тім Лоуренс повідомляє про "повільне одужання".
Принцеса Анна, сестра короля Чарльза ІІІ залишається в лікарні після інциденту з конем у її заміському маєтку. Її чоловік Тім Лоуренс повідомив про стан здоров’я принцеси. Пише УНН із посиланням на Die Presse.
Деталі
Через три дні після інциденту з конем у її заміському маєтку, принцеса Анна все ще перебуває під наглядом у лікарні через отримані травми. "Вона вийде звідти, коли буде готова", - сказав її чоловік Тім Лоуренс в середу після відвідин клініки в Брістолі. За словами віце-адмірала, 73-річна сестра короля Чарльза III "повільно одужує".
Тім Лоуренс подякував медикам і сказав, що "глибоко зворушений усіма прекрасними повідомленнями", які він отримав.
Жінка отримала травми голови та струс мозку коли вона гуляла у своєму маєтку Гаткомб Парк у Глостерширі в неділю ввечері. За повідомленнями британських ЗМІ, принцеса Анна нічого не пам'ятає про інцидент. За словами лікарів, травми могли бути спричинені ногами або головою коня.
Довідка
Принцеса Анна є дочкою королеви Єлизавети II та сестрою короля Чарльза III. Анна пристрасна вершниця, - жінка брала участь у змаганнях з триборства на Олімпійських іграх 1976 року.
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